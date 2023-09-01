Кабо, Бледанс и Безрукова резко помолодели: К каким процедурам прибегают звезды, чтобы скрыть возраст

Эвелина Бледанс Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитости уже давно вернулись из отпусков и вовсю порхают по звездным дорожкам. Так, внушительный десант артистов посетил премьерный показ детского приключенческого фильма «Чижик-Пыжик возвращается».

Главные роли в картине исполнили дети – юные актеры Александра Бабаскина и Миша Мяло. Засветились в фильме и маститые кинозвезды - Инга Оболдина, Светлана Немоляева и другие.

Среди гостей премьеры были замечены Эвелина Блёданс, Ирина Безрукова, Катя Адушкина, Валерий Яременко, Ольга Кабо, Владимир Березин.

Ольга Кабо Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я в восторге от фильма, — призналась журналистам Эвелина Бледанс. - Я привела сегодня своих деток из Фонда помощи людям с особенностями развития. И они все теперь Чижики. Удивительно, но почему-то такие фильмы много лет не появлялись на экранах. Это первая ласточка, первый Чижик. И я уверена, что будет и второй Чижик. Мы его очень ждем вместе с детьми и родителями, которые тоже получили заряд эмоций, смеялись, наслаждались волшебными видами Санкт-Петербурга и, конечно же, наблюдали за детективной историей.

Однако светские хроникеры не могли не заметить, как резко помолодели 50-летние гостьи премьеры.

Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова и Ольга Кабо порадовали поклонников не только стройными формами, но и моложавыми лицами.

- 58-летняя Ирина Безрукова - эффектная женщина. Актриса увлекается инъекциями, регулярно посещает косметолога, — делится с KP.RU своим экспертным мнением косметолог Татьяна Баллирано, которой мы показали фотографии артисток со звездной премьеры. - Думаю, Ирина в битве за красоту использует, как аппаратную косметологию, так и инъекции ботокса, филлеров (препараты, которые разглаживают возрастные изменения). Ирина в последнее время заметно помолодела. И я думаю, тут одной косметологией не обошлось. Скорее всего, была сделана подтяжка нижней трети лица, блефаропластика (коррекция век) и лифтинг лба. Что касается 54-летней Эвелины Бледанс, то с ней я лично знакома. Эвелина делает иъекции ботокса, филлеров, а так же регулярно увлажняет и питает кожу.

Ирина Безрукова Фото: Иван МАКЕЕВ

Пластики у Бледанс нет, у актрисы хорошая генетика, она прекрасно справляется уходовыми процедурами.

У 55-летней актрисы Ольги Кабо тоже очень ухоженное лицо. Кабо тоже частый гость у косметологов. Тут поддерживать молодость помогают инъекции и аппаратная косметология. Хотя, возможно, был грамотно сделан смас-лифтинг - небольшая пластика нижней трети лица, коррекция век и височный лифтинг, — рассказала KP.RU о секретах красоты актрис косметолог Татьяна Баллирано.