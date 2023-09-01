В Подмосковье состоялось торжественное открытие нового Технолицея

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Закладка первого камня в основание Областного технологического лицея имени В.И. Долгих состоялась 5 декабря 2021 года. По проекту работы должны были завершиться осенью 2024 года. Однако сдать объект смогли на год раньше.

«Это первый такой прецедент в Московской области», – отметил глава региона Андрей Воробьев. «Лицей будет оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы готовить молодых инженеров, людей, которые могут создавать на компьютере полезные продукты и программы. Он соберет одаренных ребят со всего Подмосковья и не только».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Образовательный кластер располагается на площади 9,8 га. Он рассчитан на 320 дошкольников и 960 учеников начальной и средней школы. Также на территории построен спортивный стадион с трибуной для болельщиков, а рядом – лесопарк. В нем скоро создадут прогулочные зоны, экотропы, площадки и велодорожки.

Лицей имени Долгих будет готовить будущих специалистов инженерно-технического профиля и IT-направления. Поступление – строго на конкурсной основе, а обучение платное. Заявки в Технолицей в 2023 году подали более трех тысяч одаренных ребят по всей стране. В числе юных вундеркиндов оказался и сын русского поп-короля Филиппа Киркорова.

Кроме того, в Технолицее будет и особая программа – для учеников 9-11 классов.

«Благодаря компании «Норникель» у нас есть возможность обучать старшеклассников по стипендиальной программе», – отметила директор Технолицея Екатерина Сизинцева. «Так что наши старшие лицеисты, которые стали призерами и победителями регионального или заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников, будут обучаться бесплатно».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Владимир Потанин признался, что для компании «Норникель» и для него лично поддержка этого образовательного кластера очень важна, потому что ученики получат здесь навыки и знания, которые пригодятся не только им самим при трудоустройстве, но и всей стране.

Глава «Норникеля» обратился к учащимся во время торжественной церемонии открытия: «У вас есть отличный пример для подражания – Владимир Иванович Долгих, именем которого назван лицей. Дважды Герой Социалистического Труда, экс-сенатор и бывший директор Норильского комбината, он прожил замечательную и очень поучительную жизнь. Равняйтесь на таких людей, учитесь и получайте от этого удовольствие».

По доброй традиции право дать первый звонок предоставили первоклассникам. Малыши дружно позвонили в колокольчики и отправились на свой первый урок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в Подмосковье сегодня идет в школу рекордное количество детей – 1 миллион 84 тысячи.