Сын Владимира Шаинского раскрыл секрет мемориальной доски в честь великого композитора

Младший сын композитора Вячеслав Шаинский на церемонии открытия мемориальной доски. Фото: Иван МАКЕЕВ

С инициативой увековечить в граните имя великого композитора выступили жители дома № 24/30 стр. 1 по улице Земляной вал. Это напротив Курского вокзала. В этом доме Владимир Яковлевич жил и работал в течение 6 лет, с 2000 по 2006 годы. Жители дома до сих пор помнят своего знаменитого соседа и под настроение поют его песни.

Мемориальную доску из белого карельского гранита с бронзовым барельефом композитора выполнил уже хорошо известный скульптор Филипп Трушин. До этого он сделал мемориальные доски Владимиру Этушу и Олегу Далю. Они теперь украшают фасады домов, где жили актеры. Филипп Трушин – автор скульптурной композиции народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, что стоит у входа на Симоновскую сцену театра им. Вахтангова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В композиции в честь Шаинского изображен скрипичный ключ и ноты. В этой инсталляции зашифрована строка из одной из самых известных и любимых песен Шаинского. Какой?

Расшифровал секрет младший сын Шаинского - Вячеслав.

Вячеслав Шаинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это строчка из песни крокодила Гены - «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», - рассказал нам Вячеслав Шаинский. – Пожалуй, это самая известная детская песня, музыку к которой написал мой отец. Она суперпопулярна. Я благодарен инициаторам сегодняшнего праздника - жителям дома, в котором когда-то жила наша семья. Очень красивая мемориальная доска. Все наши бывшие соседи вспоминают папу очень тепло.

Мы в этом доме прожили шесть лет и переехали в квартиру на Войковской. На Садовом кольце напротив Курского вокзала было слишком шумно. А потом папа уехал работать в Америку, перерабатывал там свою музыку для мюзиклов по заказу одного американского продюсера.

В честь события прохожим бесплатно дарили эскимо. Как в песенке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трогательным было выступление Большого детского хора им. Попова, ребята пели песни Шаинского на станции метро «Курская». В честь 1-го сентября исполнили «Первоклашку». А потом переместились к дому, где жил Шаинский. Кульминацией праздника стала бесплатная раздача мороженого - 500 эскимо, как в песне, где прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И подарит пятьсот эскимо. Инициаторами раздачи мороженого выступили муниципальные депутаты. Бесплатное мороженое безусловно создало атмосферу беззаботного счастливого детства. Праздник удался.

- Идея мемориальной доски принадлежит жителям дома, они же собрали деньги, - рассказал нам скульптор Филипп Трушин. - Хорошо, что выбрали гранит - он не впитывает влагу. Он вечный, как и бронза. Многие отметили: Шаинский в граните очень похож на Шаинского в жизни. Такой же вечный, как и его песни.