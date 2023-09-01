В школу пошли все: и звезды, и бизнесмены!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Норникеля Владимир Потанина на открытии Технолицея. Фото: Евгений ТУМАШОВ

День знаний – этот самый день, который практически у всех принято начинать со школьной линейки. Независимо от положения в обществе и должностей. Примеров сколько угодно. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня открыл лицей имени Долгих в подмосковной Павловской слободе. На церемонии также выступил известный своими образовательными и благотворительными проектами Владимир Потанин. В этот день он успел еще на одну линейку — в Павловской гимназии, основанной им в 2009 году, где он является попечителем.

Для нашей страны Технолицей нетривиальное учебное заведение. Здесь будут готовить будущих IT-специалистов. Технолицей создан как кластер – это и школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников.

В целом, в школы Подмосковья в этом году отправились больше миллиона учеников.

Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил с началом учебного года школьников гимназии имени Примакова в Одинцове.

- Если кто-то после завершения 11-го класса выберет поступать в МГИМО, я не буду возражать — мы будем только рады, потому что наш вуз пополняется за счет самых талантливых выпускников школ со всей нашей родины, но прежде всего из Московского региона, - отметил руководитель МИД.

Есть такая традиция — встречать первое сентября на линейках, независимо от должностей и положения в обществе. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл сегодня новые школы в пяти регионах России.

- Сегодня в нашей стране открывают двери для учеников 160 новых школ, а также почти 1300 школьных зданий, обновленных после капитального ремонта, - рассказал глава государства. - Нужно продолжать работу по обеспечению школ высокоскоростным доступом в Интернет, здесь еще есть над чем работать, формировать всю необходимую IT-инфраструктуру и современные компьютерные классы. Важнейший вопрос – кардинальное обновление всей образовательной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Проблемы здесь копились годами, если не десятилетиями.

Временно отложен в сторону контент с отпусков – морей и океанов – у российских звезд. Многие сегодня выложили посты с фотографиями своих детей на фоне школ и детсадов.

Отвел старшего сына в третий класс частной школы певец Сергей Лазарев. Вместе с папой провожала брата и младшая дочь Сергея.

Еще один третьеклассник - Саша Плющенко (Гном Гномыч) отправился в школу вместе родителями – Евгением Плющенко и Яной Рудковской.

Многодетные родители Джиган и Оксана Самойлова сегодня благословляли на новый учебный год сразу троих своих детей - 12-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 6-летнюю Майю, которая стала первоклассницей.

А Филипп Киркоров, кстати, отправил сына Мартина учиться как раз в тот самый Технолицей, открытый сегодня в Подмосковье. Теперь он пятиклассник.