IT-ипотека больше не зависит от дохода: стоит ли покупать квартиру на льготных условиях прямо сейчас

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из закона ушло требование к уровню дохода, который должен получать работник.

- В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тысяч рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна была составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц, — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Правда, остался возрастной ценз. Требования по зарплате теперь не распространяется лишь для сотрудников моложе 36 лет. Для остальных оно осталось неизменным. По закону получить льготу можно до 50 лет. Такое решение вызвано тем, что молодые специалисты, как правило, получают более низкие зарплаты. И раньше у них не было возможности получить ипотеку на льготных условиях.

Напомним, специальная ипотечная программа для айтишников появилась в 2022 году. Ее могут получить сотрудники компаний, входящих в специальный реестр Минцифры. Ставка по ней составляет 5% годовых, но банки могут делать собственные скидки. Оставшиеся проценты за специалиста гасит государство. Оно компенсирует банку недополученную прибыль до уровня рыночной ставки.

Специальная ипотечная программа для айтишников появилась в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом есть и другие ограничения. Первоначальный взнос — от 15% (вместо стандартных 20%). Максимальная сумма, которую можно взять в долг по льготной ставке, - 18 млн рублей (для городов-миллионников) и 9 млн рублей (для всех остальных). Если этой суммы не хватит, остаток можно добавить наличными или взять по рыночной ставке.

По словам профильных экспертов, ситуация на рынке недвижимости сейчас двоякая. С одной стороны, предложение довольно большое. С другой, цены не падают. Точнее падают, но лишь на вторичном рынке. На первичном, наоборот, даже рост. Это связано с тем, что действуют льготные программы, которые после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых стали еще более привлекательными.

- Главные риски, которые существуют, — это то, что в принципе деньги в бюджете на субсидирование льготной ипотеки могут закончиться раньше, чем планировалось. Это означает, что либо будет изменена ставка по льготной ипотеке, либо будет выделено дополнительное финансирование. Иначе количество выдаваемых льготных ипотечных кредитов может существенно сократиться, например, в четвертом квартале, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России.

Напомним, сейчас действует сразу несколько льготных ипотечных программ. В частности, семейная ипотека, с господдержкой и сельская ипотека. Последнюю на днях временно приостановили как раз из-за слишком резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Об этом заявили в Минсельхозе. А по ипотеке с господдержкой недавно была повышена максимальная ставка — с 7 до 8% годовых.

Семейная ипотека и ипотека с господдержкой закончат свое действие в июле 2024 года. Ипотека для айтишников заложена в бюджет до конца 2024 года. То есть, чтобы получить льготу, нужно оформить кредит до истечения этого срока.

А нужно ли сейчас покупать квартиру — даже по льготной ставке?

Вопрос сложный. С одной стороны, льготные программы довольно выгодные. Ставки в разы ниже рыночных. Если вам необходимо решать жилищный вопрос, стоит воспользоваться таким предложением от государства. Но минусы тоже есть. Во-первых, цена на новостройки из-за обилия льготных программ не упала, а даже выросла. Сейчас на первичном рынке аномально высокие цены. Во-вторых, купить можно только первичный рынок, то есть ждать, пока квартира построится, придется довольно долго. В-третьих, когда льготные программы отменят, это неминуемо приведет к падению цен на рынке недвижимости. То есть, сейчас существует риск купить квадратные метры на пике стоимости. Получится не очень выгодная инвестиция.

В общем, взвесьте все за и против, посмотрите альтернативные варианты на вторичном рынке. Посчитайте затраты и в том, и в другом случае. Может так оказаться, что покупка уже готовой квартиры в старом фонде даже с учетом более высоких процентов по кредиту де-факто обойдется дешевле, чем покупка новостройки по льготной ипотеке. И самое главное — не придется ждать несколько лет, вы сможете сразу заехать в новую квартиру.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты раскрыли, имеет ли смысл покупать квартиру для сдачи в аренду (подробнее)