В Ленинградской области в День знаний открылись две новых школы

Первого сентября в ленинградские школы пришли 200 тысяч учеников. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области 1 сентября за парты сели 200 тысяч детей - на десять тысяч больше, чем в прошлом году. Из них почти 25 тысяч – это первоклассники. В День знаний в регионе открылись сразу две новых школы: их построили в молодых и динамично развивающихся городах Мурино и Кудрово. Обе школы 1 сентября посетил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона поздравил детей и педагогов с началом учебного года.

«Вспоминаю свои школьные годы - школа всегда была для меня вторым домом. Я хочу, чтобы и вы мечтали в сентябре вернуться за парту, потому что здесь вас учат, здесь вас любят и здесь о вас заботятся. Хочу пожелать педагогам больших успехов и, самое главное, передать все свои знания ребятишкам, родителям я хочу пожелать уверенности в том, что, пока ваши дети находятся в школе - вы можете быть за них абсолютно спокойны», - обратился Александр Дрозденко к жителям Кудрово.

Губернатор Александр Дрозденко поздравил учеников и педагогов Кудрово с началом учебного года. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Общеобразовательную школу №3 построили в Кудрово по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Современный учебный комплекс состоит из двух блоков. В главном оборудованы учебные классы, лабораторные кабинеты, в том числе кабинет черчения, и зал эстетического воспитания. Во втором блоке разместились спортзал и обеденная зона. В здании есть библиотека, медицинский пункт со стоматологическим кабинетом и зрительный зал со сценой.

Для ребят сделали большой спортивный кластер: он состоит из баскетбольной и волейбольной площадок, зоны для подвижных игр и гимнастики, поля для мини-футбола. Здесь же оборудовали беговую дорожку на 200 метров, площадку для настольного тенниса и место для прыжков в длину.

Школа №6 в Мурино – самая новая в регионе. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Средняя общеобразовательная школа №6 в Мурино также впервые открыла свои двери для учеников. Ее тоже построили по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Это самая новая школа в Ленинградской области: она получила акт ввода фактически со школьным звонком 1 сентября. Здание готово принять 1175 учеников.

В школе оборудованы специальные классы для занятий физикой, химией, биологией и информатикой, есть кабинеты труда и шитья. Физкультурой ребята будут заниматься в трех спортивных залах, оснащенных душевыми и тренерскими зонами. Школьные праздники будут проходить в актовом зале на 763 места. В здании есть собственный планетарий, центр робототехники и электронный тир.

«Школа №6 - идеальный пример того, как должна выглядеть школа в 2023 году, - отметил Александр Дрозденко. - В Год педагога и наставника крайне важно привлекать молодые кадры. В двух школах, в которых мы сегодня были, очень много молодых лиц среди учителей, это здорово. Нужно, чтобы молодыми педагогами руководили опытные коллеги, завучи, учителя. Именно сочетание мудрости и опыта с одной стороны, и молодости с задором - с другой, даст новый импульс образованию в Ленинградской области».

В новом учебном году в учительские коллективы региона пришли 368 молодых педагога - на 21% больше, чем в прошлом году. По программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приехали семь преподавателей: они будут учить ребят в сельских школах.

А ЧТО ЕЩЕ?

Первого сентября для ленинградских школьников открылись 22 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и 69 новых образовательных пространств.

На базе Муринской школы №3, центр цифрового образования «IT-куб» на базе Инженерно-технологической школы Ломоносовского района. Кроме того, в Приморском интернате оборудовали новые мастерские. В школах по всему региону отремонтировали 14 спортивных залов и создали 20 компьютерных классов, оснащенных современным цифровым оборудованием.

«Марафон открытий новых образовательных пространств 1 сентября стал традицией в Ленобласти. IT-кубы, Точки роста, Кванториум, мастерские, новые компьютерные классы и отремонтированные спортивные залы - всего 69 объектов от Ивангорода до Бокситогорска», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.