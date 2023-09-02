«Худенькие такие»: Алина Кабаева встревожилась из-за питания детей

Алина Кабаева. Фото: кадр видео.

В декабре 2022 года Алина Кабаева открыла Академию художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи. Сюда приезжают тренироваться перспективные гимнастки со всей России. Под руководством опытных тренеров девочки делают первые шаги в большом спорте. Алина регулярно навещает воспитанниц Академии и наблюдает за их прогрессом в тренировках.

Кабаева не только дает ценные советы, но и сама показывает гимнастические элементы и подсказывает, как их нужно выполнять. При этом спортсменка демонстрирует отличную растяжку. Как руководитель академии Кабаева следит, чтобы все было на высоте – от тренировок до питания. Именно питанием она поинтересовалась, когда в очередной раз приехала навестить своих подопечных.

«Кормят вкусно? – поинтересовалась она у воспитанниц. И тут же добавила: «Что-то не видно, худенькие такие».

В беседе с девочками Кабаева отметила, что питание очень важно. Фото: кадр видео.

Алина приехала в Академию в удобном черном брючном костюме – штанах и бомбере. Свой образ она дополнила яркими бирюзовыми серьгами.

Алина не раз вспоминала, что в детстве все время голодала, так как была склонна к полноте. В беседе с девочками она отметила, что питание очень важно. Меню для юных гимнасток в Академии разрабатывает целая команда диетологов. Они следят, чтобы у спортсменок не было недостатка ни в чем.

На одном из занятий Алина рассказала девочкам, что в Академии с ними занимаются тренеры, которые когда-то готовили ее для Олимпиады-2004 в Афинах.

Напомним, Алина Кабаева уже восемь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных спортсменок.

Спортсменка отлично выглядит. Фото: кадр видео.

После того, как наших гимнасток несправедливо засудили на Олимпиаде-2020, Кабаева организовала международный турнир «Небесная Грация» - уникальные экспериментальные соревнования. На протяжении последних лет международная федерация гимнастики последовательно упрощала правила, чтобы дать спортсменкам возможность хоть как-то конкурировать с российскими чемпионками, которые всегда были на голову выше остальных. В Сочи же юные гимнастки соревновались по более сложным правилам. По словам Кабаевой, такие условия позволяют вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х годов, когда она состязалась на международных аренах.

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