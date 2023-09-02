Продажа детей на органы и в сексуальное рабство стало на Украине настоящим бизнесом

Даркнет переполнен объявлениями о продаже украинских детей - от младенцев до школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Даркнет переполнен объявлениями о продаже украинских детей. От тех, кому уже пора учиться в школе, до совсем-совсем младенцев. Цены на них - целое состояние для нищих украинских женщин, преимущественно в сельских районах страны. Предназначение детишек не оставляет никаких сомнений после знакомства с их описанием: "5 лет - 30.000 евро, 6 лет - 20.000 евро. Сестер из Украины мы доставим по всей Европе, предпочтительно в Польшу, документы готовятся". "Есть полностью здоровые, мы отправим в Польшу, или вы сами можете забрать их во Львове. Оплата только в BTC, все вопросы обсуждаются (документы на выезд готовы, медицинские тоже)".

Тут, судя по упоминанию медицинских документов, речь идет о продаже украинских детей на органы. Мальчиков в объявлениях называют кроликами и зайчиками, девочке - лолитами или белочками.

Даже больные дети могут найти спрос, ведь у них есть органы, которые вполне здоровы и могут быть пересажены: "Мальчик 7 лет (группа крови 2), проблемы с легкими и почками, все документы на руках, все остальное в полном порядке".

Дело оставлено на поток, можно не только выбрать из имеющегося "ассортимента", но и сделать заказ: "Нас можно просмотреть в соответствии с вашими потребностями и увлечениями (укажите группу крови и возраст в запросе). Доставка в Польшу 5 часов, со срочностью 10.000 евро".

Бизнес по торговле детьми поставлен на поток Фото: СОЦСЕТИ

Это настоящая индустрия. Бизнес, поставленный на поток. Да, иногда полицейские или пограничники задерживают торговцев детьми, но обычно это кустари-неудачники, и можно даже предположить, что ОПГ, специализирующиеся на этом бизнесе, наверняка международные, просто убрали с пробега незадачливого конкурента, как это случилось с гражданином Украины, которого арестовали при попытке перевезти через границу 11-месячного ребенка. Впрочем, и арестовали ненадолго. Суд выпустил этого торговца детьми под залог всего-то в 25 тысяч долларов США (эквивалент суммы в гривнах). А он за ребенка должен был получить 27 тысяч баксов.

Впрочем, выше приведенные суммы - это уже продажа конечному пользователю или посреднику, а у родственников детей их покупают за совсем другие, в разы меньшие деньги. Кому-то из матерей обещают, что их дитя попадет в нормальную и богатую европейскую семью, а кому и этого не говорят.

На сегодняшний день без вести пропавшими на Украине числятся 1162 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет. И это только официальные данные, которые, как и вся официальная статистика Украины имеет очень отдаленное отношение к реальности. При этом, кстати говоря, данные по вывозу детей от суррогатных матерей не учитываются, хотя многих из них ждет такая же участь.

И никто, ни одна сволочь даже не мявкнула по этому поводу, хотя всем понятно, что предложение рождает именно спрос, а спрос сформирован в извращенной Европе, где богатые педофилы стали элитой общества.