Кому он должен - всем прощает: Зеленский заявил, что надеется на реструктуризацию внешних долгов Украины

Украине нечем отдавать долги Фото: Shutterstock

Ну вот, наконец-то Зеленский признался, что причина его столь наглого попрошайничества - это непоколебимая уверенность в том, что эти долги Украине отдавать не придется. По крайней мере, большую часть долгов.

- 50 миллиардов от стран ЕС - это большие деньги, но их не хватит. Но это не значит, что это единственные деньги, которые они дадут, - заявил Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Рада". - Подарков нет, нужно к этому привыкать. Деньги - это ничто в сравнении с тем, что мы могли проиграть. Много долгов, я уверен, будут реструктурированы. Зеленский сам признал, что значительную часть задолженности Украины составляют кредиты, которые придется возвращать через 30 лет.

Он же в ходе своего выступления рассказал, что власти страны были вынуждены вернуть налоговые проверки для бизнеса и несколько налогов к состоянию на январь 2022 года, поскольку таково было требование Международного валютного фонда и Евросоюза. Иначе они могли свернуть ту "помощь", предоставляемую даже в виде кредитов. Тем более, что на Западе гораздо раньше украинцев поняли, что выдаваемые Киеву кредиты ничем этим самым Киевом не обеспечены.

Впрочем, насчет последнего, тут, как говорится, возможны варианты. Не зря же Зеленский в ходе своего выступления допустил возможность национализации нескольких энергетических объектов, принадлежащих частным лицам.

- Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было рисков для государства. При всем уважении к частной собственности, это требование военного времени, - пояснил он. О каких именно объектах или бизнесменах идет речь, президент не уточнил. Хотя можно, например, сделать определенные выводы, если посмотреть, что Игорю Коломойскому, с чьей легкой руки Зеленский и пошел в политику, СБУ и прокуратура вручили подозрение сразу по нескольким статьям УК. Нелишним будет напомнить, что 1 февраля дома у Коломойского были проведены обыски по делу о хищениях в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

Однако, осознание того, что Украине нечем отдавать долги, а только за последний месяц их прибавилось аж 4 млрд. баксов, не останавливает Зеленского и его подельников от продолжения попрошайничества везде и всюду, где они только появляются.

- Пользуясь случаем, я призываю все страны ЕС, на вооружении которых находятся истребители F-16, присоединиться к Нидерландам, Дании и Норвегии и внести свой вклад в коалицию истребителей не только обучением, но и самолетами, - в очередной раз выступил с просьбами глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.

Вот только незадача - на вооружении испанской армии не стоят истребители F-16. Но Кулеба не растерялся и попросил у Мадрида "поставить Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО".

- Когда мы победим, я выйду и публично скажу, что нам больше не нужно оружия, а пока мы сражаемся, нам нужно больше, – пообещал он.

Испанцы тут же возмутились, что Кулеба мог бы хотя бы для приличия пообещать вернуть деньги, но не стал делать этого. Бедные наивные люди - чтобы Украина что-нибудь вернула? Совершенно не понимают, что Украина существует не для этого, а исключительно, чтобы брать.

Вот ведь и сам Зеленский подтвердил.