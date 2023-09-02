Власти Казахстана ответили Галкину*, устроившему истерику из-за отмены концерта

Максим Галкин. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Максим Галкин* на днях обиделся на власти Казахстана. В соцсетях комик опубликовал истерический пост, в котором сообщил, что его выступлениям препятствуют на государственном уровне. Муж Аллы Пугачевой собирался дать два концерта – в Алма-Ате и в Астане. И хотя договоренности об их проведении были, оба концерта в итоге отменились.

В своем посте Максим посетовал – мол, радуйтесь, злопыхатели, шоу не будет. При этом Галкин прямо заявил, что концерты в Казахстане были отменены «по распоряжению сверху», и таких препон при их организации было слишком много. В Казахстане подозрения шоумена без внимания не оставили. И решили ответить на его претензии, указав точную причину отмены мероприятий.

Концерт Галкина был запланирован в Алма-Ате на 6 октября, он должен был пройти во Дворце республики. Глава Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаев объяснил, что график всех мероприятий во Дворце республики составляется заранее. Более того, организаторы концерта не заключили официальный договор, но при этом уже начали продавать билеты. А это незаконно.

«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», - рассказал Гани Майлибаев казахстанскому сайту Zakon.kz.

По его словам, возможность проведения концерта можно будет рассмотреть, если организаторы выберут другую дату и заключат официальный договор.

Заграничные концерты комика уже не в первый раз внезапно отменяются. Ранее то же самое произошло с его концертом в Эстонии. Организаторы сообщили об отмене выступления, которое должно было пройти 15 сентября в Таллине. При этом причину отмены они не назвали. Сам комик на эту новость отреагировал болезненно. В соцсетях он гневно обрушился на тех, кто иронизирует по поводу отмены его шоу, процитировав несколько наиболее задевших его комментариев.

*Признан в России иностранным агентом.