Последствия тайфуна «Саола» в Китае: 86 человек пострадали, 1500 поваленных деревьев

Саола» пронеслась над Гонконгом, не нанеся сильного ущерба Фото: REUTERS

В ожидании тайфуна «Саола» Гонконг почти полностью обезлюдел: была приостановлена работа аэропорта, отменены занятия в школах, отменены биржевые торги. Некоторые смельчаки рискнули прийти на пляжи, но это были серферы, не упускавшие возможности покататься на высоких волнах.

Фото: REUTERS

Предупреждение, изданное властями и предписывавшее гонконгцам подготовиться к приходу тайфуна, и дисциплинированность местного населения сделали свое дело: «Саола» пронеслась над Гонконгом, не нанеся сильного ущерба (местами были сорваны крыши, выбиты окна, повалены деревья), и двинулась в сторону южного Китая.

Фото: REUTERS

Почти миллион жителей Поднебесной было решено эвакуировать. В ряде провинций также отменили занятия в школах и движение общественного транспорта; из портов в открытое море ушли рыболовецкие суда.

Но достигнув материкового Китая, «Саола» ослабла и стала ураганом 4-ой категории.

Фото: REUTERS

Теперь власти и метеорологи спорят, настаивая на том, что минимальный ущерб от «Саолы» является исключительно их заслугой. Чиновники говорят, что все дело в оперативной реакции на прогнозы погоды; ученые считают, что в этот раз всем просто повезло из-за того, что сила «Саолы» была не такой большой.

Фото: REUTERS

В любом случае, уроки «Мангхута» - мощного тайфуна, обрушившегося на Гонконг пять лет тому назад – не прошли даром: все отмечают слаженное взаимодействие государственных ведомств и простых граждан.

«Саола» же запомнится хотя бы тем, что при ее приближении было издано предупреждение десятой – самой высокой – степени опасности. Это произошло впервые после «Мангхута».

Фото: REUTERS

Пока ее итог: 86 человек, обратившихся за медицинской помощью, полторы тысячи поваленных деревьев и 21 сообщение о подтоплении.