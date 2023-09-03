Геннадий Зюганов: День Победы над милитаристской Японией Ельцин нам пытался запретить

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Андреевич, с Днём Победы вас!
-И - тебя тоже!
- Над милитаристской Японией.
- Да, эту дату мы отмечаем 3 сентября.
- А вот у меня как раз в руках - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945-го. Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
- Как и полагается, это был день всенародного торжества, причём - выходным, нерабочим.
- Но - только в 1945-м, 1946-м и 1947-м годах. Кстати, нынче 3 сентября - воскресенье. Прямо - по тому Указу!
- А теперь, Саша, давай окунёмся в историю этого Дня Победы.
- Давайте..
- На Ялтинской конференции - она была в начале февраля 1945-го - «Большая тройка» - Сталин, Рузвельт и Черчилль - приняли специальное решение - и Сталин с ним согласился - что после разгрома фашистской Германии мы вступим в войну против Японии в течение двух - трех месяцев.
Мы строго выдержали эти сроки.
Ровно через три месяца, 9 августа, наши войска - огромная армия - под командование Василевского расколотила японскую армию.
За две недели, фактически.
Милитаристская Япония вынуждена была капитулировать.
Ну, и потом на линкоре «Миссури» 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии.
- А почему же этот праздник со временем перестал быть красным днём календаря?
- Думаю, что-то стало с исторической памятью.
Да и забывать стали, что советский Дальний Восток десятилетиями жил под дамокловым мечем агрессивных планов милитаристской Японии. Я уж не беру более раннюю историю.
А закон - о Дне Победы 3 сентября - мы вносили ещё в 1997-м. Генерал армии Родионов - от нашей фракции.
Ельцинская команда выбросила проект и разговаривать не стала. Мы ещё несколько раз пытались.
Ну, вот теперь закон принят, президент Владимир Путин его подписал.
Будем отмечать. И в это воскресенье, 3-го сентября, у нас будет торжественное шествие, будет митинг и возложение цветов в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
- Товарищ Генеральный секретарь - ну, и ваши поздравления с Днём Победы - советскому, российскому народу.
- Да! А сейчас это - исключительно важно. Потому что англосаксы в этот раз обьявили войну Русскому Миру. Натовцы сформировали нацистскую армию на Украине. Бандеровцы, нацисты, фашисты, по сути дела, под руководством американских, английских генералов и цэрэушников ведут войну против нас.
Победа требует максимальной консолидации общества, максимальной мобилизации сил и ресурсов.
И - полного понимания, что побеждать может только сильная армия, могучее общество, которое опирается на наши Великие Победы.
А Победы в мае и сентябре 1945-го - это вершина наших достижений в тысячелетней истории.
Поэтому - давайте поздравим друг друга и будем верны этим славным Победам.
- С Днём Победы, товарищ Генеральный секретарь!
- С Днём Победы!
- Ура!
- Ура!
СПРАВКА «КП»
День воинской славы 3 сентября объявлен Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)
Федеральный Закон об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 24 июня 2023 года. Он принят Государственной Думой - 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня того же года.