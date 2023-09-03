Геннадий Зюганов: День Победы над милитаристской Японией Ельцин нам пытался запретить

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Андреевич, с Днём Победы вас!

-И - тебя тоже!

- Над милитаристской Японией.

- Да, эту дату мы отмечаем 3 сентября.

- А вот у меня как раз в руках - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945-го. Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

- Как и полагается, это был день всенародного торжества, причём - выходным, нерабочим.

- Но - только в 1945-м, 1946-м и 1947-м годах. Кстати, нынче 3 сентября - воскресенье. Прямо - по тому Указу!

- А теперь, Саша, давай окунёмся в историю этого Дня Победы.

- Давайте..

- На Ялтинской конференции - она была в начале февраля 1945-го - «Большая тройка» - Сталин, Рузвельт и Черчилль - приняли специальное решение - и Сталин с ним согласился - что после разгрома фашистской Германии мы вступим в войну против Японии в течение двух - трех месяцев.

Мы строго выдержали эти сроки.

Ровно через три месяца, 9 августа, наши войска - огромная армия - под командование Василевского расколотила японскую армию.

За две недели, фактически.

Милитаристская Япония вынуждена была капитулировать.

Ну, и потом на линкоре «Миссури» 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии.

- А почему же этот праздник со временем перестал быть красным днём календаря?

- Думаю, что-то стало с исторической памятью.

Да и забывать стали, что советский Дальний Восток десятилетиями жил под дамокловым мечем агрессивных планов милитаристской Японии. Я уж не беру более раннюю историю.

А закон - о Дне Победы 3 сентября - мы вносили ещё в 1997-м. Генерал армии Родионов - от нашей фракции.

Ельцинская команда выбросила проект и разговаривать не стала. Мы ещё несколько раз пытались.

Ну, вот теперь закон принят, президент Владимир Путин его подписал.

Будем отмечать. И в это воскресенье, 3-го сентября, у нас будет торжественное шествие, будет митинг и возложение цветов в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.

- Товарищ Генеральный секретарь - ну, и ваши поздравления с Днём Победы - советскому, российскому народу.

- Да! А сейчас это - исключительно важно. Потому что англосаксы в этот раз обьявили войну Русскому Миру. Натовцы сформировали нацистскую армию на Украине. Бандеровцы, нацисты, фашисты, по сути дела, под руководством американских, английских генералов и цэрэушников ведут войну против нас.

Победа требует максимальной консолидации общества, максимальной мобилизации сил и ресурсов.

И - полного понимания, что побеждать может только сильная армия, могучее общество, которое опирается на наши Великие Победы.

А Победы в мае и сентябре 1945-го - это вершина наших достижений в тысячелетней истории.

Поэтому - давайте поздравим друг друга и будем верны этим славным Победам.

- С Днём Победы, товарищ Генеральный секретарь!

- С Днём Победы!

- Ура!

- Ура!

СПРАВКА «КП»

День воинской славы 3 сентября объявлен Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)

Федеральный Закон об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 24 июня 2023 года. Он принят Государственной Думой - 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня того же года.