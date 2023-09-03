Сын Градского – о молодой вдове музыканта: «За три месяца, что отец умирал дома, Марина Коташенко ночевала там один раз»

Александр Градский с женой Мариной Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу после смерти Александра Градского родные музыканта начали битву за его наследство. Сейчас в Тверском суде идут слушания по иску, который старший сын музыканта Даниил подал против 38-летней вдовы певца Марины Коташенко. Последняя жена мэтра приехала на заседание суда с младшими детьми покойного Градского Сашей и Ваней. Даниил представляет интересы своей матери Ольги Семёновны, которая через суд требует отдать ей половину имущества, нажитого в браке с народным артистом.

Даниил обвиняет молодую вдову музыканта в меркантильности и уверяет, что Марина совершенно не заботилась о больном муже. За две недели до смерти исполнителя она, по версии Градского-младшего, заставила отца жениться на ней, чтобы после его смерти получить все деньги. По словам Даниила, 72-летний певец умирал в одиночестве, а его молодой жене было наплевать на его здоровье.

«За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз. Она абсолютно не тихая девушка, вы ее не видели в суде? Она общается очень уверенно, очень нагло. Она как боярыня такая», - рассказал Градский-младший в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сын Градского Даниил. Фото: кадр видео.

По словам Даниила, Градский собирался поделить наследство поровну между новой и старой семьей.

«Папа собирался как Король Лир половину отдать новой семьей, половину - старой. Коташенко все хочет забрать. У меня есть доступ только к помещению в центре города, а Марина Владимировна захватила контроль над всеми остальными помещениями», - говорит сын артиста.

В собственности у музыканта было два особняка, три квартиры в центре Москвы, девять загородных участков, счета и две машины общей стоимостью один миллиард рублей. Даниил уверяет, что Марина присвоила себе ключи от всех автомобилей певца. Сам Даниил сейчас пытается разобраться с творческим наследием Градского и разбирает его архивы. По словам сына музыканта, они с Коташенко много лет жили в одном доме, но она с ним даже не здоровалась.

«Она с нами жила в одном помещении много лет, но вела себя как будто бы нас не существует. Мы каждый раз демонстративно говорили: „Здравствуй, Марина“. И вот тогда она здоровалась», - рассказал сын барда.

Сейчас молодая вдова 72-летнего музыканта якобы осталась без средств к существованию. Марина пережила уже два ограбления, и, со слов адвокатов, живет на средства, которые выделяет опека на двух ее несовершеннолетних детей. Сын Градского уверен, что у Коташенко припрятаны средства на жизнь.

«Я не верю в это. У нее есть дети, один из которых ходит в частную школу в Подмосковье. Месяц обучения там стоит 100 тысяч рублей», - говорит Даниил.

Напомним, Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года. Музыкант скончался в московской клинике от ишемического инсульта, не приходя в сознание.