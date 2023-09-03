США искусственно сокращают население? Американские дети сидят на таблетках, сходят с ума и считают себя котами

Для кото-детей в американских школах даже ставят во дворе специальные туалеты Фото: Shutterstock

Шо там за океаном.

Этим летом, в том числе на Ибице, я много общался с американцами, причем как c хорошими знакомыми, так и с новыми товарищами. Разумеется, расспрашивал, как у них там, все ли так плохо, как нам показывают по телевизору.

Я сразу скажу, что с большим уважением отношусь к роли Америки в современном мире, да, конечно, они наш главный геополитический соперник, в чем-то империя зла, но отрицать их колоссальные достижения глупо. Они в авангарде мирового прогресса, все, что происходит у них, постепенно начинает происходить во всем мире, от кино и музыки до технологий и бизнеса. Именно поэтому хотелось узнать, а что же есть негативного?

И не для того, чтобы порадоваться: «Ха-ха-ха, у нас такого нет», у нас своих проблем хватает, а для того, чтобы понять, к чему готовиться. Честно говоря, я в некотором недоумении, если не в страхе.

Начнем с темы трансгендеров: детей в это затаскивают всеми возможными способами, в школьных программах это уже введено, причем в основном в школах для бедных, в частных школах для богатых тема не очень сильно двигается, потому что родители выступают против. Но постоянно промываются мозги, что это правильно, что если ты в девять лет вдруг ощутил себя не в своем теле — это хорошо, и ты должен тут же начать принимать гормональную терапию — дорогущую. Да, кстати, вся эта шняга со сменой пола — огромные деньги, на которые ты подсаживаешься до конца жизни, до конца своей не очень длинной жизни, как известно, трансгендеры живут недолго, так вот, все это втюхивают непосредственно с детсада, практически.

Следующий момент — всех подсаживают на антидепрессанты, которые выдают по любому поводу. Нет ребенка в Америке, которому не ставят какой-нибудь диагноз, не прописывают какие-нибудь таблетки, правильные родители, опять же, пытаются всего этого избежать.

Новая тема: какое-то обезболивающее то ли на основе морфия, то ли на основе чего-то еще, не проверял информацию. Но товарищи американцы сказали, что у них около 300 000 погибших от него. Моментально подсаживаются и привет семье.

School shooting, более 300 эпизодов за год. ТРЕХСОТ. Причем в Техасе был какой-то вопиющий случай, когда чувак пришел в школу с таким мощным оружием, что полицейские вообще не заходили туда. Родители сами бросились вытаскивать своих детей, а полиция стояла где-то поодаль, ждала.

Ну, вот это, пожалуй, три ключевых момента, которые представляют серьезную угрозу. От многих слышал, что люди переезжают из штата в штат, пытаются осесть в республиканских, где полегче с рядом моментов, либо вообще выбирают своим детям уже другие страны.

И повторюсь, я говорил с людьми состоятельными и соображающими, а объяснить зачем это они сами все не могут.

Есть несколько теорий:

Сокращение населения. Через смену пола, ограничение рождаемости, таблетки и прочее воздушное. Бьют в основном по бедным.

Дальше — pharma lobby колоссальное. Потому что вся эта система с трансгендерами, с антидепрессантами и всем остальным — это сотни миллиардов долларов.

Третье — система пошла вразнос. Безусловно, американцы надеются, что общество достаточно сильное, чтобы постепенно выправить ситуацию, потому что Америка разделена практически пополам.

Еще раз для тех, кто обожает комментарии: «а чего вы на Америку смотрите? Смотрите, что у вас»

Сообщаю: на Америку смотрим, потому что это мировой лидер, и то, что у них происходит, рано или поздно будет происходить по всему миру. И совершенно не обязательно брать оттуда плохое, желательно только хорошее.

Ну и полезно понять, что везде свои большие проблемы. В США свои, в Китае свои, в Индии свои, в России свои. И плюсы свои.

P.S.

Забыл написать об одной чудесной тамошней истории. Набирает популярность следующая прелесть. Ребенок вдруг начинает считать себя котом. Что считают про «новых котов» сами коты никого не волнует, но школа немедленно начинает поддерживать ученика в этом стремлении к самовыражению и ставит во дворе специальные туалеты для кото-детей, чтобы они могли в полной мере соответствовать избранному пути. И это не шутка. Я хотел было спросить про следующие стандартные этапы жизни домашних котов, но не стал. Про корм тоже решил не бередить.

На всякий случай для особо одаренных граждан с лозунгами «Чего ты смотришь, что в Америке, когда у тебя дома такое творится!!» повторяю.

Америка безусловно мировой лидер сегодня и то, что происходит у них рано или поздно начинает случаться в мире. И очень хорошее и вот такое новое, сомнительное.

Поэтому мне реально интересно, где мы как человечество начали курить что-то не то, можем ли мы это исправить или надо готовиться к тому, что скоро нас как проект закроют?

Котов, кстати, скорее всего оставят при этом. Представить котенка, который решил, что он с понедельника макака и теперь живет на пальме, жрет бананы и ворует телефоны у туристов не представляется возможным. В этот самый момент котенку папа-кот даст такой звезды, что всё дайверсити заполыхает, где надо.

Поэтому котов пощадят.