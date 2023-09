Заразить «инфекцией трезвости»: Ученые ищут верный способ лечить алкоголизм

Законченные алкоголики перешли к умеренному употреблению, что называется, по праздникам. Фото: Shutterstock

Суть пьянства: алкоголики испытывают непреодолимую тягу к спиртному. Первая же доза «бьет по мозгам», провоцируя выработку дофамина – гормона, который вызывает эйфорию. Мозгу это нравится – он словно бы расслабляется и начинает лениться поддерживать естественный уровень дофамина самостоятельно. Но жаждет его. То есть, требует «повторить» - еще раз и еще, и еще… И так регулярно. Итог – болезненная зависимость, которую трудно преодолеть силой воли. По некоторым данным, и вовсе невозможно.

Американские ученые попробовали, что называется, разорвать порочный круг. Большая их группа, костяк которой составляли медики из Орегонского научного и медицинского университета (Division of Neuroscience, Oregon National Primate Research Center, Oregon Health & Science University) и университета Калифорнии (Department of Neurological Surgery, University of California), сначала споили восемь макак, превратив их в законченных алкоголиков, а четверых потом вылечили. Оставшиеся составляли контрольную группу.

Все обезьяны, участвовавшие в экспериментах, злоупотребляли пивом, крепостью в 4 градуса – выпивали в день столько, что, по человеческим меркам, соответствовало примерно пяти большим кружкам. Или половине поллитровки в пересчете на водку. Никто их не заставлял – пили, сколько хотели.

Экспериментаторы выделили ген, который кодирует выработку в мозгу сигнального белка GDNF – так называемого глиального нейротрофического фактора, участвующего в росте нейронов. Внедрили его в оболочку вируса AAV2, способного проникать в клетки мозга. И вкололи четверым макакам-алкоголикам. По сути, заразили их «инфекцией трезвости». Ведь ген, по идее, должен был заставить клетки мозга вырабатывать больше GDNF и восстанавливать тем самым нормальную работу дофаминовой системы.

Идея сработала - пусть и не на все 100 процентов. Обезьяны, проходившие лечение, продолжили «квасить», но стали пить на 90 процентов меньше тех четверых, которых не лечили. То есть, употребляли в умеренных количествах.

За «вставшими на путь исправления» следили целый год – они так и не начали злоупотреблять. Этих обезьян можно было бы вообще лишить спиртного – они легко бы перенесли введение «сухого закона». Последующие анализы показали, что у «леченых» макак уровени дофамина были выше, чем у собутыльников из контрольной группы.

Отчет опубликован в журнале Nature Medicine. Результаты воодушевили ученых перейти от макак к экспериментам на людях. Похоже, что их тоже получится избавить от алкогольной зависимости. А скорее всего, и от любой другой, включая пристрастие к наркотикам, курению, обжорству, сладкому, азартным играм. Или даже к прелюбодеянию. Генная терапия, однако…