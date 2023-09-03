Военкора «КП» Дмитрия Стешина наградили за книгу очерков об СВО

Журналист Дмитрий Стешин получил премию Союза писателей «Моя Россия» Фото: Оксана ЗУЙКО

Союз писателей России утвердил новую премию – «Моя Россия». Ее вручают авторам за особое литературное осмысление «событий последних десятилетий». Первое награждение прошло в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки.

Идея премии принадлежит российскому писателю Александру Лапину.

- Появление премии представляется мне закономерным результатом изменений, происходящих в нашем обществе. Я вижу в этом возможность объединить творческий потенциал людей разных поколений, судьбы которых прочно переплетены с судьбой нашей Родины, - считает литератор.

В жюри вошли писатели, журналисты, издатели и общественные деятели. Есть четыре основных номинации: современная проза, современная поэзия, публицистика, краеведение. Есть специальная премия «Песня, в атаку!», и отдельно идет Гран-при. Вот, кто первыми получил «Мою Россию»:

* «Современная проза» - роман журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и крест» о судьбе Героя Советского Союза военного штурмана Валерия Буркова, воевавшего в Афганистане.

* «Публицистика» - книга очерков военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От

Мариуполя до Соледара».

* «Современная поэзия» - сборник стихотворений Дениса Ткачука «Самосуд».

* «Краеведение» - премию получила редактор «Тульского краеведческого альманаха» Юлия Иванова.

* «Песня, в атаку!» - наградой удостоен поэт, писатель, дипломат, полковник Службы внешней разведки Анатолий Пшеничный.

* Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» отмечен автор 30 книг «деревенской прозы» Владимир Крупин.