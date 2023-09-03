Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2023 13:22

Военкора «КП» Дмитрия Стешина наградили за книгу очерков об СВО

Журналист Дмитрий Стешин получил премию Союза писателей «Моя Россия»
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Журналист Дмитрий Стешин получил премию Союза писателей «Моя Россия»

Журналист Дмитрий Стешин получил премию Союза писателей «Моя Россия»

Фото: Оксана ЗУЙКО

Союз писателей России утвердил новую премию – «Моя Россия». Ее вручают авторам за особое литературное осмысление «событий последних десятилетий». Первое награждение прошло в рамках 36-й Московской международной книжной ярмарки.

Идея премии принадлежит российскому писателю Александру Лапину.

- Появление премии представляется мне закономерным результатом изменений, происходящих в нашем обществе. Я вижу в этом возможность объединить творческий потенциал людей разных поколений, судьбы которых прочно переплетены с судьбой нашей Родины, - считает литератор.

В жюри вошли писатели, журналисты, издатели и общественные деятели. Есть четыре основных номинации: современная проза, современная поэзия, публицистика, краеведение. Есть специальная премия «Песня, в атаку!», и отдельно идет Гран-при. Вот, кто первыми получил «Мою Россию»:

* «Современная проза» - роман журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и крест» о судьбе Героя Советского Союза военного штурмана Валерия Буркова, воевавшего в Афганистане.

* «Публицистика» - книга очерков военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От

Мариуполя до Соледара».

* «Современная поэзия» - сборник стихотворений Дениса Ткачука «Самосуд».

* «Краеведение» - премию получила редактор «Тульского краеведческого альманаха» Юлия Иванова.

* «Песня, в атаку!» - наградой удостоен поэт, писатель, дипломат, полковник Службы внешней разведки Анатолий Пшеничный.

* Гран-при «За вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России» отмечен автор 30 книг «деревенской прозы» Владимир Крупин.

КАРТИНА ДНЯ