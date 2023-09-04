Начинается битва за Луну: Что ценного ищет на ней человечество

Луна - богатый мир. Фото: REUTERS

Глава НАСА Билл Нельсон за минувшее лето дважды выступил с одним и тем же заявлением. Лунная вода, сказал он, - достояние всего человечества. Она «Богом данная». И не должна достаться китайцам. Китайцы ею не поделятся! А вот мы, американцы, широкая душа. Мы, как фонтан забьет, всех позовем, приходите напиться.

Кто у нас широкая душа, это большой вопрос. Но что за фантасмагория-то вообще?

Лунную воду, которую никто не видел, уже делят. И не только воду - Луну делят. Кому она достанется? И что на ней ловить? Какие такие полезные ископаемые? Решили разобраться.

«НАЛЕЙТЕ ПОЛНЫЙ БАК!»

Раз заикнулись про лунную воду - с нее и начнем. В эти дни на Южном полюсе Луны, где якобы воды не меньше, чем в Великих американских озерах, работает индийский ровер. Все ждут, найдет воду или нет. Почему вода так ценна - понятно, можно строить обитаемую базу и поить космонавтов, растения выращивать. Реже вспоминают, что вообще-то вода легко разбирается на ракетное топливо.

Это меняет дело. Можно строить ракеты прямо на лунной базе.

КИСЛОРОД ВЕЗДЕ, А ДЫШАТЬ НЕЧЕМ

А еще чем поживиться?

Кое-какие богатства видны даже с Земли. И даже любителям. Луна - богатый мир. Астрономы-любители научились фотографировать «цветную Луну». Серый диск вдруг окрашивается зеленым, синим и коричневым. Каждый цвет - свой минерал. Синего особенно много. Это титан. Там его вдесятеро больше, чем на Земле.

На нашем спутнике, конечно, нет нефти, угля и газа. Все это - продукты жизни. Но есть то, что порождают вулканы и радиация. В первую очередь это металлы. Железо, магний, кальций, алюминий (тоже компонент ракетного топлива), марганец… Впору строить металлургический завод! Но как плавить, ведь нужен кислород. Тоже мне проблема: лунный грунт на 45% по массе состоит из кислорода. Придуманы уже минимум 20 способов его извлекать. Энергия? Солнечная! Две недели день, и ни единого облачка. Можно взять целый кратер и выстлать его солнечными панелями. Которые тоже делать на месте, из подножных материалов.

Кое-чего на Луне, однако, нет, придется ввозить. Например, нет фторида калия (важный элемент многих технологий), мало углерода. Как же без углерода плавить сталь? А он и не нужен, лунное железо не надо обогащать, оно чистое, без примесей.

Конечно, многие технологии придется переизобрести. Новая планета - новая жизнь. Но тем интереснее.

Луна не может принадлежать никому. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЭТО МОЕ, И ЭТО МОЕ ТОЖЕ!

В 1967 году появился Договор о космосе. На сегодня бумагу ратифицировали 110 стран и еще 23 подписали. То есть это документ, с которым согласны все. Суть проста: Луна не может принадлежать никому. Суверенитет распространяется только на сам космический аппарат. Вот построил станцию, она твоя. А Луна под ней не твоя. Оборудование на шахте твое, а сама она - общая.

Еще на Луне нельзя строить военные базы. Испытывать оружие. Проводить маневры. Военные ракеты можно крутить по орбите Земли (но строго без ядерных зарядов), а на Луну их тащить нельзя. Вот такой хороший договор.

Но где здесь интерес капиталиста? Ты добыл - со всеми делись? И в 2020 году НАСА инициирует Соглашения «Артемида», которые развязывают частникам руки. Ничье? Значит, твое! Китай и Россия наотрез отказались их подписать. Тогда же Штаты приняли закон, который прямо разрешает коммерсантам добычу ресурсов.

Пока все это выглядит как монолог шкуры неубитого медведя. По Южному полюсу робко крадется индийская машинка. США громыхают словами, но лететь им на Луну, по сути, не на чем. Экспериментальные корабли исправно взрываются. Илон Маск, надеждушка вашингтонская, к космосу, похоже, слегка охладел. Успехи Китая велики, но СССР в свое время делал вещи и покруче. А мы? А что мы? Мы тоже пока не можем повторить собственных успехов.

Но это пока. Все может быстро перемениться. А мир лучше не станет. Скорее всего, мирного освоения Луны не видать. И XXI век вполне может оказаться столетием битвы за Луну. Как этого не допустить? Из сентября 2023 года решения не просматривается. Международные институты слабы и ангажированы. Хищные страны что хотят, то и творят. Никакой дырявый договор 1960-х годов, конечно, не остановит военщину, которая спит и видит Луну вооруженной. Будем надеяться на лучшее и готовиться к реальности.

ИДЕЯ

Вспомним Антарктиду

Там нельзя воевать и нельзя ничего производить, добывать. Там есть зоны ответственности, но нет территориальной принадлежности. «Антарктический порядок» родился после разрешения Карибского кризиса. Мир с облегчением избавился от угрозы ядерной войны. Мощный Советский Союз выступал гарантом мира. США вывели из Антарктиды войска (а держали прямо на Южном полюсе!). Их так напугали наши ракеты на Кубе, что они соглашались на все, лишь бы они исчезли. Наступала разрядка. Другие времена, другой расклад сил.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Есть ли там золото и алмазы?

Да. Но золота мало, а алмазы представлены в виде пыли. И из этой пыли вряд ли получится соорудить бриллиант….

КОМПЕТЕНТНО

«Вода есть. Но неизвестно, можно ли ее пить»

Мы задали несколько вопросов одному из ведущих в России, да и в мире, специалистов по Луне доктору физико-математических наук, профессору Владиславу Шевченко.

- Лунная вода - не миф?

- Ее несколько раз надежно зафиксировали дистанционными методами. И прибором, разработанным в России, который стоял на американском спутнике. И индийской миссией «Чандраян-1». Но что это за вода, мы пока не знаем. Ведь, скорее всего, воду на Луну занесли кометы. Кометы приходят к нам с далеких окраин Солнечной системы (облако Оорта), а то и из межзвездного пространства. Я говорил с биологами, они настроены так: «Подожди, пока мы воду не увидели, непонятно, сможет ли человек ее пить». Какие там примеси? Что с человеком будет, если выпьет?

А вот для производства ракетного топлива она годится. Есть планы: запускать ракеты к Марсу с Луны, это очень эффективно. Вода легко разлагается на кислород и водород, то и другое - готовые компоненты для топлива.

- Каково главное богатство нашего спутника?

- Редкоземельные элементы. На Земле они кончаются. Через 40 лет добудем все, и высокотехнологичная промышленность встанет. Придется копать очень глубокие шахты. Подсчитали: выгоднее возить с Луны. Там эти элементы прямо на поверхности. Требуется нечто вроде бульдозера, и все. В кратере размером с МГУ (главное здание и территория рядом), если кратер образован металлическим метеоритом, 20 тонн чистого железа (не надо добывать его из руды, обогащать), 3,6 тонны никеля, 180 кг кобальта и 1 кг платиноидов. Сопоставьте с рыночной стоимостью этих металлов и увидите, что все затраты окупятся.

Другой пример - элемент калифорний. Незаменим в электронике, медицине… На Земле его получают искусственно. Грамм (грамм!) стоит 27 миллионов долларов. На Луне есть места, где он образовался естественно и просто лежит на поверхности.

- Почему же на столько лет о Луне забыли и не пытались эти ресурсы поднять?

- Я спрашивал у ребят, которые работали с программой «Аполлон», что же вы забросили? Объясняют: по международным договорам ресурсы Луны - достояние человечества. И вот, дескать, мы потратимся, а потом придут представители других стран: «Где наша доля»?

Недавно частная компания Moon Express получила от правительства США право разрабатывать ресурсы Луны. В обход международных договоров 1960-х, так получается. Компания оценила все лунные ресурсы в 14 квадриллионов долларов. Конечно, рано или поздно человечество потянется к такому кушу. Я думаю, скорее рано.

КСТАТИ

Штаты присосались к «Чандраяну»...

Воду на Луне открыла наша станция «Луна-24» в 1976 году. Открытие хранили в тайне. Но не сохранили. В 90-е передали американцам датчик, те поставили его на спутник и обнаружили воду уже сами. В 2009 году индийский аппарат «Чандраян-1» находит огромные запасы на Южном полюсе. Всего на Луне не менее 270 миллиардов тонн воды. Чтобы закрепить приоритет, американцы стали утверждать, что вода была еще в грунте, который привезли «Аполлоны» (может, и была, но он был безнадежно загрязнен и для исследований не годился). США передают миссии «Чандраян-3» сущую ерунду, отражатели (зеркала). Это делает их соучастниками проекта. Если «Чандраян-3» наконец-то коснется воды, это будет и американское открытие.