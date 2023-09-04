В Запорожской области задержали агента СБУ

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) использует наркодилеров и способы дистанционного сбыта наркотиков для передачи оружия и взрывчатки мы ранее уже рассказывали. Сегодня сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД России поймали очередного такого закладчика.

- Пресечена деятельность 55-летнего гражданина Украины, который занимался сборкой взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, - сообщили в ФСБ России.

Оперативники выяснили, что агент СБУ собрал и передал непосредственным исполнителям терактов несколько взрывных устройств, которые были использованы в отношении сотрудников полиции и администрации региона.

Сотрудники ФСБ России также отметили, что на закладчика вышли после того, как задержали целую преступную группу террористов, которые действовали в Запорожской области. Его нашли в Херсонской области.

На оперативных кадрах подозреваемый достает из сарая 5 килограммов пластита, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты для самодельных бомб.

Оперативники выяснили, что агент СБУ собрал и передал непосредственным исполнителям терактов несколько взрывных устройств, которые были использованы в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Подозреваемому грозит до 25 лет колонии строго режима за хранение взрывчатки, теракты и убийства. Мероприятия по документированию его противоправной деятельности продолжаются.

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