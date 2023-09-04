Стартует Всероссийская горячая линия по вопросам организации питания в школах

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Родители школьников смогут позвонить на горячую линию, обсудить со специалистами проблемы питания детей в образовательном учреждении и получить ответы наследующие вопросы:

• Какой режим питания оптимален для детей?

• Что должно входить в их рацион питания?

• Как должно быть организовано горячее питание в школах?

• Что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам?

• Как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета?

• Какие нормативные документы и действующие СанПиНы нужно знать?

Сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения по организации горячего питания в школах, расскажут о нормах потребления необходимых для развития организма веществ, поделятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе. Также специалисты зафиксируют факт ненадлежащего оказания услуг питания и помогут организовать проверку учебного заведения.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный)

Операторы Единого консультационного центра принимают звонки в круглосуточном режиме. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы по будням (с 08:30 до 17:00).

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.