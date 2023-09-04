В США назвали истинную причину отставки министра обороны Украины: Что Зеленскому надиктовали из Вашингтона

Алексей Резников, занимавший пост министра обороны Украины с ноября 2021 года, написал заявление об отставке. Фото: REUTERS

Странное кадровое решение принял президент Украины: в разгар, как утверждают в Киеве, «успешного контрнаступа», Зеленский вдруг снимает министра обороны. Алексей Резников, занимавший этот пост с ноября 2021 года, написал заявление об отставке. Новым главой украинского военного ведомства называют нынешнего руководителя фонда госимущества страны Рустема Умерова.

Впрочем, про это «неожиданное» решение поговаривали уже давно, и даже спекулировали, что от практически решенной отставки Резникова несколько месяцев назад за коррупционные проказы якобы спас министр обороны США Остин, назвавший его своим «другом». Разумеется, в Киеве прислушались к такой оценке и спешить не стали. Но если сейчас Резникова все же увольняют, то сомнений нет: в Пентагоне уже не возражают.

Подлинные причины кадровой «встряски», как и положено, назвали за океаном. Американская The New York Times объясняет: «По словам чиновника в администрации президента США, не уполномоченного публично говорить об увольнении (украинского министра), встряска (замена министра обороны) возникла по нескольким причинам. В их число входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания конфликта, шум критики со стороны украинских групп гражданского общества и СМИ по поводу скандалов с контрактами».

Новым главой украинского военного ведомства называют нынешнего руководителя фонда госимущества Рустема Умерова. Фото: REUTERS

То же издание излагает и версию самого Зеленского: «Я считаю, что министерству нужны новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Интересно, это Зеленский первый объяснил причины своего решения «чиновнику в администрации президента США» и тот стал вразумлять американские СМИ, или до самого Зеленского «довели», как и что ему надо сказать по этому поводу?

Тут еще один момент в американской газете привлекателен: признается, что решение о замене г-на Резникова было принято в «разгар крупного наступления», в ходе которого ВСУ «медленно завоевывают территории на юге и востоке». Но еще привлекательней обоснование происходящей «перемоги»: «украинские официальные лица заявили, что захватили южное село Работино, предполагая (?!), что наступление прорвало первую линию минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, которые Москва разместила между украинскими войсками и Крымом». Изюминка здесь в том, что утверждения об успехе основываются на «предположении о прорыве». Убойный аргумент, особенно учитывая, что на ВСУ работает вся разведка НАТО. И в случае настоящего прорыва, новость была бы на обложках всех западных СМИ.

Но, с другой стороны, это объясняет и причины увольнения Резникова. Во-первых, военный конфликт явно затягивается, что уже не вяжется с реляциями об «успешном контрнаступлении». В таких случаях кадровые замены и выглядят обоснованно. Во-вторых, невольно признается, что вся пропагандистская трескотня по поводу «перемоги» не связана с реальностью. А юрист Резников, о чем говорили с самого начала его назначения на пост главы минобороны, отличается прекрасными пиар-способностями. Они-то и пригодились, когда он помогал вытягивать у Запада оружие и технику. Но они же и сыграли с ним злую шутку, когда надо было показать результат, а не «предположение».

Западные СМИ, говоря о возможном новом главе военного ведомства Украины Умерове, отмечают, что он был главным украинским переговорщиком в рамках «зерновой сделки» и успешно участвовал в переговорах по обмену пленными. Понятное дело, что учился он в США и имеет там большие личные и деловые связи. Но на первое место все же просится его характеристика как успешного переговорщика. Зеленский, утверждают, собирается с визитом за океан, и все его «сильные ходы» последних дней связывают с подготовкой этого визита. Тот же арест Коломойского - чем не демонстрация решительной борьбы с коррупцией? Может, и замена Резникова - скрытый сигнал, что вместо пиарщика военное ведомство Украины возглавит переговорщик?

Правда, Резников был членом переговорной команды Киева на переговорах в Стамбуле. Улыбался, жал руки российским контрагентам. Чем все закончилось, отлично известно. Поэтому представить, что какие-то, пусть и гипотетические, переговоры Москва снова будет готова вести с ним - полный абсурд. Нужны новые люди. Вот Умеров, кстати, крымский татарин, и приходит.

Есть в западной прессе, в частности, немецкой, и такое предположение: дескать, в условиях затянувшегося конфликта Запад решил организовать производство и ремонт поставляемого Киеву оружия и техники в самой Украине. А для этого, понятно, нужен не юрист-рекламщик, а банкир-организатор. Аргумент, честно говоря, слабый. Все-таки ключевых персон в правительстве меняют под какие-то радикальные перемены или ходы, а не под «корректировку» схем снабжения ВСУ западным оружием.

Так что подождем, какие «самостоятельные решения» привезет Зеленский из Вашингтона. Тогда и станет понятно, зачем он в разгар «победных боев» сдернул с места министра обороны. Но за Резникова расстраиваться не надо: ему прочат место посла Киева в Лондоне, которое с недавних пор освободилось. Фирменная улыбочка юриста-военачальника очень органично будет выглядеть на дипломатическом фронте. Там, кстати, тоже стреляют - но только глазами.

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