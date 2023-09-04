Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Предложение потребовать у европейских стран военнообязанных украинцев, сбежавших с Батькивщины и находящихся на "вольном выпасе" в Евросоюзе, которое прозвучало на прошлой неделе из высших эшелонов украинской власти, наделало много шума. Эксперты сразу стали ломать копья в ожесточенных дебатах, насколько эта инициатива реализуема, при каких условиях ее можно считать законной и т.д. И мол, что не у всех освобождения от службы в армии куплены, там много и действительно больных людей. А Европа – страж законности и никогда не пойдет на такие шаги, которые осудят правозащитники и гражданское общество. Как будто уговаривали друг друга.

Но пока украинские эксперты успокаивали местное населения, сойдясь во мнении, что все тут не так просто, и Зеленскому с командой придется попыхтеть, чтобы хоть что-то сдвинулось с места, ведущее польское издание Rzeczpospolita выступило с ошеломляющим известием – Польша уже начала выдавать Киеву уехавших с территории Украины мужчин призывного возраста, нашедших убежище в этой стране.

Польша – это вам, конечно, не Германия с ее "орднунгом" и точностью подсчетов до каждой головы включительно. Местной статистике верить нельзя ни на грош в том, что касается украинцев: по данным журналистов – авторов статьи, с 24 февраля 2022 года по 31 августа текущего года в Польшу въехало около 2,87 млн украинцев в возрасте 18—60 лет, при этом выехало обратно около 2,8 млн граждан Украины. К реальности эти цифры имеют мало отношения, поскольку украинцы в Польше шныряют постоянно туда-сюда за пособием и обратно, и подсчеты тут чрезвычайно затруднены, но, как утверждают знающие люди, тысяч 80 голов для украинской мобилизации тут найти можно.

Как оказалось, между Польшей и Украиной уже есть некое соглашение, согласно которому Варшава выдает некоторые категории граждан Киеву. Детали этого соглашения не разглашаются, но известно, например, что такая участь ждет украинских граждан, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов, в том числе и украинцев, в Европу. А где есть одна категория граждан, там к ней в любой момент может прибавиться и другая, и третья… Лиха беда начало

В общем, можно сказать, что вагончик тронулся. Кстати, в Киеве допускали возможность, что никакое законодательство и презумпция невиновности не остановят власти Молдавии и балтийских республик в случае такой просьбы Киева, но дружно утверждали, что в других странах Европы такое невозможно. Ан оказалось, что первыми пали польские бастионы. И других долго ждать не придется.

Есть только одно место и одна страны, где украинцы могут чувствовать себя в полной безопасности, и из которой их никогда не выдадут нынешним украинским властям. И вы не ошиблись – совершенно точно и абсолютно это Россия.

С Дона выдачи нет никому. Тем более, Киеву. Но это с Дона. А с Варшавы, как оказалось, в порядке вещей. А надо было читать "Тараса Бульбу" в школе: "Что сынку, помогли тебе твои ляхи?"