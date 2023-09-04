Фестиваль «ИТ-Пикник» прошел в Коломенском

Фото: Владимир Веленгурин

Всю субботу с утра в столице непрерывно моросил дождь, однако ни посетителей, ни участников фестиваля это не испугало: все площадки, в том числе и под открытым небом, были заполнены до отказа. «Яблоку негде упасть» — так кратко можно описать «ИТ-Пикник».

Свои площадки на мероприятии организовали крупнейшие российские IT-компании: «Тинькофф», «Сбер», hh.ru, «Авито», Selectel, Positive Technologies, Kaspersky.

— «ИТ-пикник» — отличный способ собрать сообщество IT-специалистов и дать ему возможность почувствовать, что оно создает отличные сервисы для людей, — считает Виктор Тарнавский, директор центра искусственного интеллекта «Тинькофф».

Фото: Владимир Веленгурин

Российское IT-сообщество Тарнавский сравнил с «маленьким городом внутри страны». И на самом деле сравнение очень точное: фестиваль напоминал центр маленького населенного пункта во время общегородского праздника. Кто-то чинно прохаживается по улочкам-тропинкам, задерживаясь на пару минут у каждой площадки; кто-то с головой был погружен в различные занятия, кто-то решил попробовать все кулинарные новинки и изучал меню передвижных кафе, а некоторые просто весело проводили время в компаниях, сидя на лавочках или на траве (и это несмотря на дождь!).

Вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов рассказал КП, что программа фестиваля рассчитана не только на специалиста в сфере IT, сколько на всю его семью.

Всю программу «ИТ-Пикника» можно условно разделить на три «уровня»: образовательный, информационно-популярный и развлекательный. При этом они максимально охватывали все возрасты и все интересы — на праздник приходили семьями, в том числе и с совсем маленькими детьми.

Так, в течение всего дня работали пять тематических лекториев: на этих площадках специалисты крупнейших технологических компаний в доходчивой форме рассказывали о тонкостях разработки продуктов, выстраивании отношений как с клиентами, так и внутри команды, коммерческом планировании, нейросетях в нашей жизни, свежих научных открытиях и многом другом.

Фото: Владимир Веленгурин

— Я пришла сюда за знаниями, а именно на лекции по маркетингу, — рассказывает слушатель «Продуктового» лектория Анастасия. — Понравилось разнообразие, множество разных платформ, которые не замыкаются только на ИТ. Хотела также попасть на площадку с рукоделием, но там уже все было занято.

Те, кто далек от разработки и управления продуктами, могли учиться рисовать, готовить, играть на музыкальных инструментах, участвовать в экономических и технических викторинах, слушать увлекательные рассказы о космосе и даже строить ракету своими руками! Для малышей и школьников были организованы кружки юного химика, робототехники, программирования, 3D-моделирования. А самые смелые даже играли в догонялки с роботом-собакой.

— Сильная сторона фестиваля заключается в том, что со всеми технологиями можно взаимодействовать, потрогать их своими руками, — делится своими впечатлениями посетительница по имени Ирина. — Особенно это важно для детей, так как позволит им в будущем выбрать профессию.

Организаторам Ирина пожелала показывать еще больше технологий, развиваться и в целом увеличивать масштаб.

Для тех же, кто решил отдохнуть от науки или просто пришел весело провести время, были спортивные развлечения: настольный теннис, дартс, «умные» тренажеры. Спорт не по душе? Пожалуйста — для вас секции настольных игр, квестов и павильон с советскими игральными автоматами.

Фото: Владимир Веленгурин

Изюминкой праздника стала насыщенная музыкальная программа, которая началась около трех часов дня и продолжалась почти до ночи. Перед зрителями выступали популярные музыканты, в их числе «позитивный» репер Антоха MC, молодежный проект Zoloto, неугомонные The Hatters. А хэдлайнером фестиваля оказалась группа «Звери», наверное, самый известный представитель в России жанра «городского рока».

Некоторые гости считают, что фестиваль смогли очень хорошо бы смогли дополнить интерактивные карты как на сайте мероприятия, так и на самой площадке.

Парк Коломенское знаменит прежде всего прекрасно сохранившимися образцами древнерусского зодчества. Константин Маркелов видит в выборе этой площадке большой символизм:

— Россия сильна не только традициями, но и образованием, разработками, Поэтому сочетание на одной площадке памятников древности и высоких технологий придает особый смысл всему мероприятию.

Его коллега Виктор Тарнавский добавляет:

— Когда мы делаем новые технологические продукты, мы всегда заглядываем в прошлое, это помогает нам понять многие фундаментальные вещи.

Фото: Владимир Веленгурин

Организаторы не собираются останавливаться на достигнутом, и продолжат устраивать «ИТ-Пикники» в будущем.

— Полагаю, что еще лет 10 мы будем свидетелями семимильного прогресса, когда каждый день будут появляться новые высокотехнологичные продукты, в том числе с искусственным интеллектом, с дополненной реальностью, — рассуждает Константин Маркелов. — Все будет строиться вокруг нужд и потребностей человека, все сервисы будут «обволакивать» пользователя.

Для России технический прогресс является залогом не просто развития, а существования в принципе, поэтому мероприятия для it-сообщества должны стать нашей новой доброй традицией наравне с другими народными праздниками. Очень хочется верить, что вслед за Москвой эту инициативу подхватят и регионы. Объять необъятное невозможно, но стараться это делать — необходимо.