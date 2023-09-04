Куда пропала «демократия» из ЕГЭ: в соцсетях раздувают новый скандал вокруг заданий на экзамене

Общественность в соцсетях всполошилась по поводу заданий к ЕГЭ-2024 по обществознанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально на днях ведомства, курирующие ЕГЭ, успокаивали общественность из-за слухов о том, что якобы контрольно-измерительные материалы (так называют задания в ЕГЭ) по литературе чиновники оставили без Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других авторов нашего золотого фонда культуры. Только организаторы экзаменов оправдались за классиков, мол, никуда они не пропали, как пошла новая волна. Теперь общественность в соцсетях всполошилась по поводу заданий к ЕГЭ-2024 по обществознанию.

В этом экзамене в перечне тем недосчитались сразу четырех: «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба». И хотя даже предположить странно, что такие базовые темы могли вдруг отменить, все равно понеслось в интернете про «убили демократию» и пр. «Комсомолка» решила разобраться в ситуации в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В экзамене по обществознанию в перечне тем недосчитались сразу четырех: «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Фото: Евгения ГУСЕВА

Причина неразберихи – та же, что и с литературой. Напомним, в чем дело.

Проекты заданий по всем предметам публикует ежегодно в конце августа ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений, который эти задания разрабатывает, тестирует, обновляет. Есть три документа с замысловатыми названиями, которые помогают 11-классникам сложить представление о том, что их ждет на ЕГЭ по всем предметам – это демоверсии (сами задания), кодификаторы (перечень тем, знание которых будут проверять) и спецификация (разъяснения про экзамен и задания).

В этом году все эти документы привели в соответствие с обновленными ФГОСами (федеральными государственными образовательными стандартами) и образовательными программами. Они вступили в силу как раз с 1 сентября. И теперь в заданиях выпускных экзаменов только то, что есть в программе, и в той же последовательности.

Так вот классиков литературы никто не убирал ни из экзаменов, ни из программы – изменились вопросы и задания по их произведениям. То же самое и с обществознанием.

«Все на месте!» – успокоили в Рособрнадзоре, И объяснили, где что искать. «Демократия» переехала в позицию 4.4 кодификатора ЕГЭ «Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства», потому что демократия – один из типов политических режимов. В том же разделе теперь и проблематика взаимодействия гражданского общества с институтами публичной власти в демократическом государстве.

Вопросы, связанные с воинской обязанностью, следует искать в рамках более широкой темы «Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации», которая есть в школьной программе базового и углубленного уровней.

А вот «Международного права» действительно не будет в ЕГЭ, поскольку федеральная образовательная программа на базовом уровне не предусматривает изучения этой темы.