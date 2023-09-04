Цитата французского экономиста из соцсетей о сокращении старшего населения оказалась фейком

Жак Аттали. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях получила широкое распространение информация о том, что еще в 1981 году французский экономист и философ Жак Аттали призывал к устранению людей старше 65 лет. Якобы нужно просто уничтожать тех, кто достиг этой возрастной отметки, не обладает высоким интеллектом и страдает от болезней.

"Комсомолка" разобралась в этой ситуации в рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации.

На самом деле, эта цитата Жака Аттали возникает периодически постоянно. Но она не является правдивой. В первоисточнике указано, что экономист заявил это в 1984 году. Однако еще в 1984 году он выиграл во французском суде дело о клевете.

Он заявил, что слова были вырваны из контекста и он никак не призывает к "геноциду стариков". Судьи поняли это со второй попытки, Аттали выиграл после апелляции.

В 2021 году в разгар пандемии коронавируса информация вновь получила второй импульс. И тогда в интервью AFP Аттали сказал, что в оригинале цитата с якобы призывом уничтожать людей старше 65 звучит так:

- Как только человек становится старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет и его производительность и прибыльность начинают падать, он дорого обходится обществу.