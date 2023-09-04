Алёна Яковлева об уехавших из России артистах: «Не понимаю тех, кто оттуда поносит нашу страну и народ»

Фото к спектаклю "Дядюшкин сон" предоставлено пресс-службой театра

В начале сентября на сцене Театра Гоголя выходит спектакль «Дядюшкин сон» по повести Достоевского в постановке режиссёра Александра Марина. Одну из главных ролей – предприимчивую Марью Александровну Москалеву, мечтающую выдать свою дочь Зину замуж за старого князя, сыграет народная артистка России Алёна Яковлева.

Год назад Театр Гоголя возглавил её младший брат – режиссёр Антон Яковлев (они дети народного артиста СССР Юрия Васильевича Яковлева). Накануне премьеры мы поговорили с Аленой о новом спектакле, о том, насколько комфортно работать с братом, которого она, соблюдая субординацию в театре, называет по имени-отчеству Антоном Юрьевичем. О новой в её жизни роли бабушки и ещё о многом другом.

С Антоном Юрьевичем Алёна уже работала: в Театре сатиры они выпустили спектакль «Лес». Алёна сыграла одну из центральных ролей - Раису Павловну Гурмыжскую. Её партнеры – Максим Аверин и Юрий Васильев. Спектакль идет на аншлагах.

- Не буду скрывать, мне бы хотелось, чтобы Антон Юрьевич продолжил работать в Театре сатиры, - призналась мне Алёна Яковлева. – Он талантливый режиссер, человек большой культуры, образования, поставил много удачных спектаклей, и не только в Москве. Он не берет легковесные пьесы. И я очень рада, что ему доверили руководить Театром Гоголя.

Фото к спектаклю "Дядюшкин сон" предоставлено пресс-службой театра

- Своим участием в спектакле «Дядюшкин сон» вы решили поддержать брата?

- Конечно, в первую очередь. Но не только в этом дело. После прихода нового руководства в Театр сатиры, где я служу почти 40 лет, новых ролей у меня нет. Я играю только свой старый репертуар. Но у меня много антрепризных проектов. Например, в прошлом году я сыграла главную роль в спектакле «Пиковая дама», которая была отмечена призом фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске за главную женскую роль. Есть приглашения в кино. Это приятно, но хотелось бы и в своем театре как-то развиваться. Когда мне предложили «Дядюшкин сон» в Театре Гоголя, я восприняла это как подарок. Здесь прекрасная творческая атмосфера. Мне очень нравится работать с режиссером спектакля Александром Мариным, у меня замечательные партнеры – Александр Семчев, молодые артисты театра Варвара Комарова, Кирилл Ковбас, — вообще весь актерский состав спектакля хорош!

В нашей интерпретации «Дядюшкин сон» больше трагикомедия, нежели водевиль. Моя героиня Марья Александровна Москалева по сути продает дочку старому князю, оправдывая это тем, что хочет пристроить дочь в хорошие руки. У неё маниакальное желание вырваться из захудалого Мордасова и уехать за границу. И когда её планы рушатся, она буквально сходит с ума.

- Очень жизненная история. Многие мамы считают, что счастье дочери - в выгодном замужестве. У вас с дочерью Марией Козаковой не было подобного искушения?

- Как и любая мать, я хочу для дочери хорошей жизни. Но я никогда не заставляла Машу выходить замуж за богатого человека. Всё-таки любовь – главное. И я всегда жила сердцем, чувствами. У меня было много романов, в том числе с очень состоятельными мужчинами. Но никогда не было желания… пристроиться. Мои мужья, за исключением Кирилла Мозгалевского (кинорежиссер, продюсер – Ред.), в общем-то были… нищими, что для 80-90-х годов было нормально. А вот Кирилл Мозгалевский мне очень помог материально, но не это было главным в наших отношениях. С ним было интересно: он занимался творчеством, снимал кино. Мы вместе работали.

- После начала СВО стало понятно, что театр — это идеологический фронт, разделивший творческую интеллигенцию на разные лагери. Кто-то из ваших коллег уехал из страны, и теперь шлёт проклятия в адрес России…

- Я не Господь Бог, чтобы судить тех, кто уехал. Это вопрос их выбора, их совести. Но мне не нравится, когда поносят нашу страну и народ. Не понимаю этой оголтелости. Мне не нравится, когда обнуляют звание народного артиста. Мол, зачем это нужно? Но, если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то дивиденды. Теперь же в угоду другой конъюнктуре говоришь, что звание тебе не нужно. То есть вначале получил выгоду здесь, а теперь хочешь получить её там. Я не люблю этого двуличия. Я – народная артистка России и для меня это очень почетно, это признание моих заслуг.

Фото к спектаклю "Дядюшкин сон" предоставлено пресс-службой театра

- Я знаю: вы из патриотического лагеря.

- Я не кричу на каждом углу, что я патриот, но у меня не возникает ни капли сомнения в том, что мы правы. Мне говорят: «вот мы – пацифисты, а ты…». Я тоже пацифист. Никто не хочет войны. Но если ситуация сложилась так, как она сложилась сегодня, я буду поддерживать свою страну. Я помогаю людям с Донбасса, отправляю деньги, вещи, гуманитарную помощь, езжу по госпиталям, в воинские части, на пункты отбора добровольцев. Это личный порыв, никто меня не заставляет.

- Вы никогда не пытались построить карьеру на Западе?

- Люблю ездить за границу в качестве туриста: музеи, достопримечательности – всё это очень нравится. Но жить там я бы не стала, хотя у меня было миллион возможностей. Я русская артистка. Чтобы работать за границей, там надо родиться. Оперные и балетные артисты еще могут, а драматические– нет.

В сегодняшней ситуации меня даже больше пугает не отъезд очень маленькой группы русских артистов, режиссеров, а то, что мы воспитали поколение потребителей. Это тоже пришло к нам оттуда. У молодежи всё заточено на получение удовольствия. Не на то, что надо серьезно работать, чтобы был результат. Им хочется всего и сразу, не затрачивая себя. Легкие деньги, которые льются рекой у успешных блогеров, успех в соцсетях, лайки, просмотры заменили реальные достижения. Люди не выпускают из рук мобильные телефоны. На улице никто не смотрит в глаза друг друга. Все идут, уткнувшись в мобильники. Это трагедия. Дети ничего не читают. Образование на низком уровне. Как ни странно, несмотря на драматизм сегодняшней ситуации, СВО вскрыла очень многие проблемы в нашем обществе.

- Год назад у вас родилась внучка Иванна. Какая вы бабушка?

- К сожалению, приходящая. Очень загружена работой. Моя дочь Маша вышла на работу вскоре после рождения ребенка. Зять Иван Замотаев работает без продыху. Из меня плохая помощница, хотя я приезжаю к внучке при первой же возможности. Но этого мало. Поэтому есть няня.

- Артисткам сложно совмещать материнство и работу в театре…

- Раньше вообще было невозможно. Многие артистки старшего поколения бездетные. Сейчас девчонки рожают по трое, четверо детей. И при этом продолжают играть и сниматься. Это здорово! Появилась возможность больше зарабатывать, и вообще жизнь стала другая. Во времена моей молодости, если ты рожаешь второго ребенка, в театре на тебе ставят крест. Поэтому я не позволила себе эту роскошь - второго ребенка. И это, пожалуй, единственное, о чём я жалею.