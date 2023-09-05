Актер Евгений Герасимов, звезда «Гостьи из будущего»: Никакой искусственный интеллект не может оказаться важнее человека

Мы побеседовали с Народным артистом России Евгением Герасимовым Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 сентября исполнилось ровно 20 лет, как ушел из жизни, пожалуй, главный писатель-фантаст Советского Союза. Кир Булычев (по паспорту Игорь Всеволодович Можейко) скончался в 2003 году в возрасте 68 лет. Оставив после себя десятки романов, на которых выросли несколько поколений мальчишек и девчонок. В этой Вселенной живут девочка Алиса, летающие коровы склиссы, птицы-говоруны, грандиозный Громозека и многие другие.

Но главное и самое любимое детище Булычева - фильм «Гостья из будущего». (А у вас тоже после прочтения названия в голове тут же начинает звучать песня про прекрасное далеко и крик Коли Герасимова: «Алиса, миелофон у меня»? - Авт.). Этот мини-сериал (из 5, как сейчас сказали бы, эпизодов) был снят по книге «Сто лет тому вперед». Сценарий писал сам автор, прилично изменив многие ходы. И даже придумав для экранизации некоторых новых героев.

Писатель-фантаст Игорь Можейко, известный под псевдонимом «Кир Булычев». 1977 год Фото: фотохроника ТАСС.

Например, робота Вертера в романе не было. Он был придуман именно для кино. Между тем этот персонаж, сыгранный актером Евгением Герасимовым, стал едва ли не самым любимым у миллионов зрителей. Над моментом, когда Вертер вступает в бой с пиратами, прикрывая бегство мальчика Коли в прошлое, и погибает, предательски сожженный бластером, рыдала вся советская ребятня!

Накануне дня памяти Кира Булычева мы побеседовали с Народным артистом РФ Евгением Герасимовым - о великом писателе, искусственном интеллекте и тайне происхождения железного Вертера.

Робота Вертера в романе не было. Он был придуман именно для кино

«В ЭТОЙ ФАНТАСТИКЕ ХОТЕЛОСЬ ОДНАЖДЫ ОЧУТИТЬСЯ»

- Евгений Владимирович, когда вы снимались в фильме, было у вас ощущение, что часть будущего, написанного Киром Булычевым, вы можете застать лично? Ведь сейчас даже роботы-уборщики уже не кажутся фантастикой.

- На самом деле я с детства увлекался фантастикой. Очень люблю эту литературу. В том числе и Кира Булычева. У него - такая красивая, интересная фантастика, в которой, конечно, хотелось очутится и это не казалось чем-то нереальным. Когда мы снимались в картине, мы все как бы жили в этом времени. Для нас это уже была не такая уж и фантастика - ведь люди уже и в космос давно летали и многое вещи, которые когда-то давно казались невозможными, уже появлялись.

- А как вы вживались в образ Вертера? Были ли какие-то рекомендации от самого Булычева?

- Надо сказать, что мы дружили с Павлом Арсеновым (режиссер «Гостьи из будущего», после успеха фильма сделал еще одну экранизацию Булычева - фильм «Лиловый шар», - Авт.). И он мне заранее говорил: «Возможно будет вот такая постановка, я хочу, чтобы ты в ней принимал участие. Там будет робот, давай вместе пофантазируем, каким он может быть». На Западе роботы в кино к тому моменту уже существовали, но копировать их нам совсем не хотелось. («Гостья из будущего» снималась в 1984 году. К этому моменту, например, в Штатах вышли уже три части «Звездных войн» с персонажами-роботами - с дроидом-переводчиком из желтого металла и пищащим R2D2 на колесиках, - Авт.). Поэтому мы искали и внешний вид, и движения, походку. Многое рождалось прямо на съемочной площадке. Кир Булычев даже уже после запуска фильма дописывал Вертеру какие-то диалоги. В итоге у нас получился очень, я бы сказал, человеческий робот. И зрители это чувствовали. Однажды я ехал в автобусе и стал свидетелем разговора. Ехал мальчик с рукой в гипсе и его дедушка. И ребенок спрашивает у деда: «А мы сейчас у хорошего доктора были?». Тот отвечает: «Да, у очень хорошего!» И тогда мальчик совершенно серьезно спрашивает: «А если ему показать робота Вертера, он сможет его вылечить, как меня?» Дедушка удивился: «Нет, это же был доктор, который лечит людей». А мальчик отвечает: «Но ведь Вертер - как человек!»

Главное и самое любимое детище Булычева - фильм «Гостья из будущего»

ФЕНОМЕН БУЛЫЧЕВА

- Вы с Игорем Всеволодовичем были знакомы лично. Каким он остался в вашей памяти?

- Это был человек, который сразу притягивал к себе огромное внимание как личность. Умный. Корректный. Безумно талантливый. И очень светлый человек. Знаете, это был такой писатель-ученый. В нем это все соединялось.

- Как вы думаете, в чем феномен книг и историй, написанных Киром Булычевым? Почему они популярны до сих пор?

- Я думаю, дело вот в чем. С одной стороны, - да, в них есть элементы фантастики. И это фантастика, как жанр. Но его книги, герои, истории - настолько настоящие. Ты читаешь и веришь, что все это существует, живет.

- Кстати, всегда было интересно узнать: в процессе съемок актеры могут понимать, что будущий фильм станет культовым? У вас таких ощущений не было?

- Я скажу за себя. У меня, по крайней мере, никогда не было таких ощущений. Ни в одном фильме. Ни в «Петровке, 38», ни в «Гостье из будущего», ни в «Вам и не снилось». Когда работаешь, не думаешь об этом. Да и не угадаешь. Можешь ждать успеха от фильма, где у тебя главная роль, а запомнят небольшую, но яркую. Одно я могу сказать точно: когда снимали «Гостью из будущего», мы все получали от процесса огромное удовольствие. Павел Арсенов умел создавать на съемочной площадку уникальную атмосферу.

Над моментом, когда Вертер вступает в бой с пиратами, прикрывая бегство мальчика Коли, рыдала вся советская ребятня!

ТАЙНА ПЯТИ ПОПАДАНИЙ ИЗ БЛАСТЕРА

Когда заходит речь о предсказаниях будущего в фантастике, в последнее время нет-нет да и кивают на сюжет «Терминатора», где машины вышли из-под контроля человека. Уж слишком бурно развивается искусственный интеллект.

- Евгений Владимирович, лично вас эта история беспокоит? Ведь машины уже не только за нашу безопасность отвечают, но романы пишут, и музыку сочиняют...

- Самое главное - я верю в человека. Никакой искусственный интеллект не может оказаться важнее и нужней человека. Какие бы ни были впереди машины. Да, прогресс развивается жизнь тоже не стоит на месте. Но не думаю, что этого надо бояться.

- Вы, кстати, не слышали гипотезу популярного блогера и историка Клима Жукова, который заявил, что скорее всего робот Вертер в прошлом был боевым роботом вроде того же «Терминатора»? Есть несколько аргументов. Один из них: пираты расстреливают Вертера из боевых бластеров и выводят из строя только после пяти попаданий в корпус. Робот-уборщик на такое явно не рассчитан.

- (Смеется). Я не застал робота Вертера, когда он был, возможно, как Терминатор. Но есть вероятность, что мы можем раскрыть для себя какие-то новые загадки. Открою небольшой секрет. Есть один замечательный автор, который предлагает сделать спектакль, а может быть даже и фильм: вся эта история - 20 лет спустя. Возможно, ответы на вопросы будут там.