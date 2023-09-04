«Роснефть» объявила о старте проекта «Путешествуй в Москву»

Фото: пресс-служба Роснефти

Компания «Роснефть» и сервис планирования путешествий Russpass совместно с Комитетом по туризму Москвы запустили совместный проект для любителей автотуризма «Путешествуй в Москву с «Роснефтью». Он нацелен на стимулирование спроса на внутренний туризм и продвижение туристического потенциала российских регионов.

Для автопутешественников, зарегистрированных в программе лояльности «Семейная команда», действуют спецпредложения с особыми условиями бронирования столичных отелей и комплиментами от ресторанов Москвы.

О деталях акции можно узнать на более чем 200 АЗС компании, расположенных в 8 регионах на западе России, а также в мобильном приложении сети автозаправочных станций.

Нефтегазовая компаний выступает амбассадором развития внутреннего туризма и нацелена на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Компания запустила собственную информационно-сервисную платформу для туристов «Горизонты России: Поехали с нами!».