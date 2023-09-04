86% россиян больше не ждут возвращения западных брендов

Большинство россиян не ждут возвращения ни McDonald`s, ни каких-либо других западных брендов Фото: Иван МАКЕЕВ

Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах McDonald`s вернуться в Россию. Александр Говор сообщил, что при продаже российского бизнеса руководство компании рассчитывало вернуться, как только ситуация в стране изменится. Однако как оказалось, большинство россиян не ждут возвращения ни McDonald`s, ни каких-либо других западных брендов. Об этом говорят итоги исследования сайта KP.RU.

Так, 76% россиян считают, что надо развивать свое производство, а не ждать возвращения западных компаний, которые в трудную минуту показали свою ненадежность.

«А чем наша продукция хуже? Не знаю как в отрасли фастфуда, а, например, обувь и текстиль отечественные очень даже не дурны», - делится своим мнение участник опроса.

«Да ушли, и слава Богу. Столько новых, интересных и, самое главное, качественных брендов появилось - своих. Я и не знала, что у нас есть, например, такая классная одежда на разные размеры», - говорит другая.

76% россиян считают, что надо развивать свое производство

Еще 5% россияне заявили, что и раньше не покупали товаров западных брендов, поэтому не ждут их возвращения. А еще 5% добавили, что не ждут возвращения, но по другой причине – они просто не верят, что эти компании захотят и смогут вернуться на наш рынок в обозримом будущем.

А вот 13% все-таки хотели бы, чтобы привычные западные товары вернулись на российские полки. Так, 5% россиян признаются, что скучают по некоторым магазинам:

«Я скучаю по ИКЕА», - рассказывает участница опроса.

«У меня кухня ИКЕА стоит 11 лет, как новая. А шкаф купила 2 месяца назад, нашего производства, уже через месяц все это ДСП рассыпалось», - сокрушается другая.

«Я скучаю по H&M детскому. У меня младшая дочка носит вещи старшей сестры из H&M. Обувь, майки, платья. Очень высокого качества. Покупаю сейчас в наших магазинах, и все до первой стирки», - делится третья.

4% россиян ждут возвращения западных брендов, так как верят, что это будет полезно для нашей экономики, ведь здоровая конкуренция еще никому не мешала. А еще 4% говорят, что хотели бы вернуть западные товары, но считают, что сначала ушедшие бренды должны извиниться. 1% выбрали вариант «другое», и добавили, что перед возвращением западные бренды должны выплатить компенсацию.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 14 тысяч человек.