Эрдоган не смог уговорить Путина возобновить зерновую сделку: Объявлены результаты переговоров в Сочи

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длились около трех часов. Фото: REUTERS

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длились около трех часов. Турецкий лидер не смог добиться главного, ради чего приехал в Россию – украинская зерновая сделка пока не будет возобновлена. Но без своего гешефта Анкара все же не останется.

- Россия продолжит организацию поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной траснпортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны, - рассказал глава России.

Турция станет транзитной страной для экспорта нашей пшеницы в Африку. Сначала мы переправим зерно через Черное море. Дальше его перемолят на Турецких мукомольнях, и шесть стран черного континента получат наше продовольствие уже в виде муки. Катар берет на себя оплату издержек. Турция же заработает на перепродаже нашей пшеницы.

Владимир Владимирович заверил, что прекращение украинского зернового экспорта через Черное море никак не повлияет на мировые рынки.

- Доля Украины в мировом зерновом экспорте не больше 5%. Запад обманывал насчет гуманитарных целей черноморской инициативы - более 70% зерна поступило в обеспеченные страны. На доли нуждающихся пришлось 3% - меньше 1 млн тонн, - сообщил Путин.

Эрдоган потом, правда, назвал несколько иные цифры. По подсчетам Анкары, Африка получила 6% украинского зерна, а Европа - 44%.

Глава нашей страны заверил, что Москва ни в коем случае не ставит крест на сделке в будущем.

- Что касается возобновления сделки: мы изначально согласились участвовать, потому что согласовали с ООН исполнение ряда обязательств в интересах России. Когда сделка подошла к концу, никаких обязательств исполнено не было. Мы продлили (сделку – Ред.) - опять ничего не сделали. В третий раз нас попросили и пообещали исполнить обязательства. Западные партнеры опять надули и ничего не сделали. Теперь мы говорим: мы не против, мы готовы вернуться, как только будут выполнены наши условия. Сегодня их исполнят – в ближайшие несколько дней вернемся к сделке. И коридоры для вывоза продовольствия не должны использоваться в военных целях. Наши корабли охраняют коридоры и Турецкий поток, а их атакуют. Надо договориться, что подобного не будет, - Путин назвал условия реанимации зерновой сделки.

Российский лидер поделился нашими экспортными планами. В этом году урожай зерновых будет около 130 млн. тонн. 60 из них мы готовы продать.

Владимир Владимирович рассказал, что Россия не отказывается от турецкого посредничества в переговорах с Киевом. Точно так же, как не отказываемся от услуг Китая или Африканского союза.

- При посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их в… На свалку! Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось, - заявил Путин, объясняя, почему пока никакой диалог с Киевом не возможен.

В конце пресс-конференции нашего президента спросили, что он думает о «пробуксовке контрнаступа ВСУ».

- Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так, - заявил Путин.

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