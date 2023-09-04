С детьми нужно разговаривать!

Детство такое же короткое, как и лето. Важно его не пропустить.

В историческом здании Московского речного клуба 2 сентября, несмотря на выходной день, собралось много интересного народу. Так, в числе гостей мероприятия можно было увидеть знакомые лица Алексея Комиссарова, генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», ректора Президентской академии (РАНХиГС); Натальи Агре, директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и члена Общественной палаты РФ; телеведущей Арины Шараповой; Елизаветы Беляковой, председателя Альянса по защите детей в цифровой среде; Сергея Филина, народного артиста России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», актрисы Елены Борщёвой, футболиста Дмитрия Тарасова. Присутствовали также представители Минпросвещения России, Минздрава России, Росмолодежи, известные блогеры и многие другие.

Спикеры - все сами многодетные родители.

Неравнодушные люди, сами родители, многие – многодетные, воспитывающие по три–четыре ребенка, по приглашению руководителя «Движения Первых» Григория Гурова пришли обсудить ключевые вопросы образования, воспитания, безопасности и здоровья подрастающего поколения, а также определить основные направления по созданию благоприятной среды для детского развития и создать удобную структуру взаимодействия. Очевидно, что проблема назрела.

Интересно, что многие привели с собой детей. И не потому, что их некуда деть, а потому что опытные родители стараются проводить с ними как можно больше времени. И это становится тенденцией. Так же, как и иметь в семье не меньше двух-трех чад.

Как сказала ведущая «родительского собрания» известная телеведущая, журналист и общественный деятель Яна Чурикова, похоже на то, что мы, взрослые, такие вечно занятые, вдруг очухались, пришли в себя от суеты сует и бесконечного зарабатывания денег и вспомнили о том, что главное в жизни – это все-таки семья.

Многие гости пришли со своими детьми.

Нас самих когда-то вместе с родителями растили и воспитывали бабушки и дедушки. В нашей жизни были нормой домашние застолья с пирогом в центре, чтение хорошей литературы, совместный просмотр хорошего кино... и даже стишки на табуреточке. И с нами разговаривали. С детьми обязательно нужно разговаривать и не только в формате «Разговор о важном». Не пора ли с поправкой, конечно, на сегодняшнее время и сегодняшних детей вернуть лучшее из подзабытого?

Мы должны подумать о безопасности детей

«Движение Первых» выступает как раз за то, чтобы мы вернулись к самим себе – в целях глобальной безопасности наших детей. Ведь иногда детей требуется уберегать от них самих...

«Первые» – за душевный триумвират родителей, учителей и детей. Чтобы воспитание в семье и в обществе строилось на единых нравственных принципах, чтобы и родители, и школа дули в одну дуду и не рвали детей на части. И, конечно, чтобы дети имели возможность сызмальства заниматься всем, что им нравится, выбрать то увлечение или даже профессию, которые сформируют их как личность и позволят полностью реализоваться и быть счастливыми.

– Спасибо, друзья, за то, что пришли, – поблагодарил всех Григорий Гуров. – Мы живем в уникальное время и создаем большую детскую организацию, если можно так сказать, ради безопасности наших детей, ради исполнения их и наших, родительских, мечтаний. Ведь что такое настоящее? Это исполнение мечты предыдущих поколений. Такую формулу мы для себя выявили. Чтобы у нас было великое будущее, нам нужно хорошо мечтать и думать, как эти мечты реализовать. Для этого мы придумали формат «родительского собрания», который введем в работу организации на федеральном и региональном уровнях.

Григорий Гуров вдохновил родителей на важный разговор о детях.

А безопасность бывает разной: и жизни и здоровья (поэтому мы планируем в обязательном порядке научить каждого ребенка первой помощи); и кибербезопасность; и транспортная, и проч. Сейчас в нашей организации насчитывается уже 6 тысяч педагогов, 30 тысяч первичных организаций, мы набираем и вожатых, работаем во всех регионах России. Самое главное – не забюрократизировать начинания организации, принцип которой – делать хорошие дела вместе с детьми, а не вместо них. Построить честную детскую организацию можно только всем миром. Только что закончилось лето, за которое мы успели организовать походное движение и множество других мероприятий, которые, надеемся, запомнятся и взрослым, и ребятам.