Шойгу обещал поражать объекты, где будут собирать морские беспилотники

Министр обороны Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

- Украинские порты не должны были использоваться для атак по нашей инфраструктуре и создания беспилотников, это было, в том числе, частью зерновой сделки. Все это было нарушено. Мы вышли из этой сделки, потому, что изначально было договорено, что украинские порты не будут использоваться для создания морских беспилотников, - объяснил журналистам министр обороны Сергей Шойгу, после встречи с турецким коллегой.

Шойгу также отметил на пресс-конференции, что полупогружные катера, применяемые Киевом для террористических атак, собирались в трех портах: Черноморском, Южном и в Одессе.

- Только последнюю неделю таких катеров уничтожено - семь. Мы не могли на это не реагировать, конечно будем поражать эти объекты, отвечать, - пообещал Шойгу.

Напомним, в ночь на понедельник Минобороны России нанесло удар беспилотными летательными аппаратами по украинскому порту, где из импортированных комплектующих собирали безэкипажные катера.

СМИ задали Сергею Шойгу несколько вопросов по обстановке на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, на что он ответил: «Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней ВСУ совершают яростные атаки».

А еще заявил, что потери Украины большие не только в личном составе, но и в военной технике.

«ВСУ только за вчерашний день потеряли на одном направлении шесть танков», - уточнил Шойгу.