В Одесской области в городе Измаил прозвучали взрывы. Была повреждена инфраструктура порта на Дунае Фото: REUTERS

Paladin, Krab и М777 идут под нож на всех фронтах

Южная группировка войск на Донецком направлении отбила три атаки ВСУ в районах Артемовска и Северного в ДНР, уничтожив до 285 боевиков, пять бронемашин, семь автомобилей, американскую САУ М109 Paladin и «Гвоздика» и две гаубицы М105 производства США. На Запорожском направлении в районах Работино и Вербовое противник потерял более 115 человек, две бронемашины, четыре автомобиля, по две американские артсистемы М777 и самоходки М109 Paladin, две гаубицы М119, два орудия Д-30 и одно Д-20. Западная группировки войск на Купянском направлении отразила четыре контратаки ВСУ севернее Свердловки в ЛНР, нивелировав два взвода, три автомобиля и польскую САУ Krab. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя до 40 националистов, три пикапа и орудие Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до полутора рот, две бронемашины и 9 автомобилей, а также склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. На Херсонском направлении уничтожены более взвода, восемь автомобилей, артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны в Понятовке. ВКС России в районе Брусовки в ДНР сбили вертолет Ми-8, а наши силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и 24 украинских БПЛА.

Четыре американских катера с украинским десантом пущены на дно

В северо-западной части Черного моря в ночь на 4 сентября российская авиация потопила четыре украинские катера с десантом. Вот что сообщили в Минобороны РФ: «Самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья». Четырьмя днями ранее российские военные ликвидировали четыре десантных судна ВСУ с двумя взводами украинского спецназа, также стремившимися к побережью российского полуострова. Не загорать вам в Евпатории.

Подступы к Берховскому водохранилищу под российским контролем

Район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему контролируют бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Командир подразделения с позывным «Калуга» заявил РИА Новости, что у украинских боевиков нет шансов приблизиться к водохранилищу и перейти по дамбе - все подступы просматриваются российскими разведчиками, а у артиллеристов все подходы пристреляны. Дорога для самоубийц открыта.

Как оценивают тактику ВСУ эксперты Запада

Financial Times полагает, что ВСУ входе контрнаступления используют трехстороннюю тактику c разминированием территорий, попытками разрушения логистики российской армии, а также ударами беспилотниками по территории России. Эксперты FT отмечают, что зачистка украинцами минных полей продвигается слишком медленно и в основном ночью, а дальнобойная артиллерия и ракеты, поставляемые Западом, до сих пор недостаточно эффективны для разрушения логистических цепочек и ударов по центрам командования ВС РФ. Подчеркивается, что невысокая эффективность ВСУ связана и с отсутствием господства в воздухе. Регулярные атаки украинских БПЛА по Крыму и другим территориям России должны создать ощущение равенства в силах самостийной и российских армий, но на деле это не так, с прискорбием отмечает британское издание. Но других «терминаторов», кроме украинских, у нас для вас нет...

Кто готовил взрывные устройства для украинских диверсантов

Спецы ФСБ задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего взрывные устройства для украинских диверсантов в Запорожской области. Часть элементов, по данным ЦОС ФСБ, негодник запрятал под сучьями деревьев в месте, напоминающем ферму. 55-летний нехороший человек действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он успел передать исполнителям несколько взрывных устройств, которые те применили, взрывая сотрудников полиции и администрации Запорожской области. Теперь будет делать муляжи лимонки из мякиша за колючкой.

На Украине идут под откос поезда

В Одесской области минувшей ночью с рельсов сошел пассажирский поезд «Одесса-Днепр». По данным издание Klymenko Time, при этом никто из пассажиров серьезно не пострадал, а в «Украинской железной дороге» («Укрзализныця») происшествие предпочили не комментировать. Примерно в это же время в Одесской области в городе Измаил прозвучали взрывы. Была повреждена инфраструктура порта на Дунае. По реке не проплывешь, паровозом не умчишь, остается волов в телегу запрягать, и в Карпаты...

Самостийные дроны получили искусственный интеллект

В Минобороны незалежной сообщили, что ВСУ получили дроны Saker Scout с искусственным интеллектом. Система дрона с помощью оптики может сама распознавать и фиксировать координаты техники, передавая данные в командный пункт для принятия решений. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик и несколько FPV-дронов, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского беспилотника. Вот парадокс: своего интеллекта не видно, а искусственный уже нарисовался.

Варшава выдает Киеву беженцев призывного возраста

Rzeczpospolita сообщает, что Варшава начали выдавать Киеву мужиков призывного возраста, которые сбежали из саомстийной после 24 февраля 2022 года. Польша на основании соглашения с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Всего в эту страну въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно вернулись немногим более половины. По данным члена парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, 80 тысяч крепких украинцев в Польше вполне можно поставить под ружье, а украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест преследовать украинских граждан за рубежом — ведь многие уклонисты сбежали либо при помощи взяток пограничникам, либо через зеленую границу, где действуют посредники. Где уклонисты, там победа? Или беда?

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