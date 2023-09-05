«Помогите убить моего мужа»: «Терапевт года» наняла киллера, чтобы навсегда расстаться с нелюбимым, но упорным супругом

Отношения Оксаны и Михаила испортились после переезда в служебную квартиру. Фото: Скриншот из программы РЕН ТВ

Обычный рабочий день обычного подмосковного участкового терапевта. Пациенты сменяют друг друга в кабинете, повинуясь электронной очереди. Вот очередной открывает дверь. А за ним еще несколько человек. Но почему-то в руках у них не талончики, а служебные удостоверения.

Женщина, впрочем, проявила чудеса выдержки.

- Вы знаете, почему мы здесь?

- Пока не понимаю, - ответила совершенно спокойно.

Железные нервы! А на самом деле незадолго до этого 52-летняя Оксана Городова (фамилия изменена. - Авт.) «приняла работу» киллера: рассмотрела фотографии лежащего в луже крови супруга и протянула убийце гонорар - пачку купюр. Портмоне мужа, которое исполнитель также захватил как еще одно доказательство, женщина даже не успела как следует спрятать - его достали из ящика стола.

Каково же было удивление врача, когда ей сообщили, что на самом деле супруг жив! Фотографии с кровью - инсценировка, грим. Заказное убийство предотвращено.

По версии следствия, избавиться от супруга врач решила из-за служебной квартиры, которую слишком сложно было бы разделить на двоих. А сам «спасшийся» муж уверен, что в деле замешан еще и таинственный любовник.

Женщину задержали прямо на рабочем месте во время приема. Справа - следователь, составляющий протокол. Фото: Скрин оперативного видео. ГУ МВД РФ по Московской области

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

По словам знакомых, со стороны это был брак двух любящих людей. Хоть и с приличной разницей в возрасте.

- Михаил Николаевич лет на десять постарше, - рассказывает «КП» знакомый Городовых. - Он тоже медик. Педиатр.

Познакомились уже в довольно солидном возрасте. Это было на Украине, откуда оба родом. 2007 год. Курсы повышения квалификации в Харькове. У обоих за плечами не слишком удачные браки. Есть взрослые дети.

Поначалу просто общались. Потом съехались. И в итоге поженились.

- В Россию Городовы приехали еще в 2013-м. Жили тогда в Волгоградской области. А в 2015 году перебрались в Подмосковье, осели в городе Пушкино.

Московская область активно приглашает опытных медиков из других регионов, предлагая различные бонусы. Вот и Городовым местная администрация почти сразу выдала служебное жилье. Просторная двушка находится в новой многоэтажке. Вот из-за квартирки и начался весь сыр-бор.

Но вскоре после переезда в новое жилье отношения Михаила и Оксаны стали портиться. Постоянно ссорились. Со слов знакомых, даже по разным комнатам начали жить.

А летом 2022-го все сломалось окончательно. Пара подала заявление на развод.

БОЛЬШОЙ КУШ

- Квартира не приватизирована и находится в муниципальной собственности городского округа, - рассказывает «КП» следователь по особо важным делам 1-го УРОВД ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Маркаров. - Нанимателем является обвиняемая. А ее теперь уже бывший муж изначально был там прописан как член семьи.

Михаил работает педиатром в соседнем Фрязине, поэтому получить жилплощадь в Пушкино никак не мог. Городова много раз просила его съехать - отказывался.

- Объяснял свое решение так: если бы Оксана была одна, ей бы в свое время двушку не дали, - вспоминает друг семьи. - Ему уже 63 года. Скоро пенсия. И что же он, на улицу уйдет?

В общем, не уеду, говорит, и все тут.

В марте этого года Оксана подала на бывшего мужа в суд. Потребовала, чтобы Михаила Городова из квартиры выписали и сняли с регистрационного учета. Потому как любовь прошла и семьи больше нет. Суд иск удовлетворил. Но пожилой педиатр все равно отказался съезжать!

По словам знакомых, Городов рассказывал: после развода Оксана начала звонить при нем любовнику. Утром, днем, ночью. И не таясь обсуждать различные интимные моменты. Но и это не сработало. Михаил Николаевич на бывшую злился, но вывозить вещи не спешил.

Вот тогда-то, судя по всему, у женщины и появился план устранить своего «экс» физически.

Та самая квартира, вокруг которой разыгрался целый триллер, - довольно лакомый кусок. Ее рыночная стоимость - 13 миллионов рублей (известно, что Городова справлялась на этот счет у оценщиков). При этом работающая в местной больнице Оксана могла бы приватизировать ее гораздо ниже этой стоимости. У начальства она была на хорошем счету. Несколько лет назад ее официально признали в Пушкино «Терапевтом года» - вручили грамоту от местной администрации.

Выкупить квадратные метры, чтобы на них каким-то боком стал претендовать бывший супруг?

Ну уж нет…

ЦЕНА ВОПРОСА

- На данный момент установлено, что в конце июня 2023 года обвиняемая рассказала одному из своих пациентов о том, что происходит в ее семье, - продолжает следователь. - С этим пациентом она общалась четыре года, и он ей стал близким человеком. Вот и попросила его, чтобы он как-то помог ей убить бывшего супруга. Или хотя бы нашел исполнителя. За убийство предложила 400 тысяч рублей.

Известно, что пациент сначала пытался отговорить врача от убийства. В итоге сделал вид, что согласен ей помочь, а сам сообщил в полицию.

Дальше во время переговоров в роли киллера выступил сотрудник УУР ГУ МВД России по Московской области. Он и отчитался перед Городовой, после того как все якобы было сделано.

- Она сама выбрала способ, которым должен был быть убит ее бывший муж?

- Нет. Она только консультировала исполнителей, сообщив маршрут передвижения потерпевшего, его распорядок дня, и передала ключи от квартиры.

Все должно было выглядеть как ограбление квартиры.

К слову, сам «выживший» Михаил Городов считает, что план его убийства экс-супруга могла сочинить вместе с ее нынешним любовником. Но эта версия на сегодня не подтверждается.

Михаил Николаевич рассказывал знакомым:

- В какой-то момент она сделала вид, что у нас все наладилось. Мы даже в одной постели спали. А оказалось, что она уже искала убийцу. Я с настоящим монстром жил!

Оксана Городова арестована. Но свою вину не признает. И даже при таком количестве улик на руках продолжает утверждать, что никого убивать не хотела.

Если вина ее все-таки будет доказана, за организацию заказного убийства ей грозит до 15 лет колонии.

КСТАТИ

Кому достанется квартира?

- Получается, что квартира так и не была приватизирована. Значит, на данный момент она по-прежнему принадлежит администрации городского округа, - объяснил «КП» адвокат Александр Карабанов. - Если нанимателем была именно женщина, ее бывший супруг, к тому же уже выписанный по суду из жилья, не имеет на него никакого права. Да, у него еще есть шанс попытаться оспорить решение городского суда, но шансов при таком положении вещей не много. В итоге, если женщину признают виновной, бывший супруг фигурантки уголовного дела все равно должен будет оттуда выселиться. Эту служебную квартиру просто передадут другому человеку.