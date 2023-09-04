Звезда «Ералаша» сняла клип обвиненному в сексуальном насилии Тиллю Линдеманну. В нем сыграла Аглая Тарасова

Аглая Тарасова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительным образом жизнь и судьба одиозного немца Тилля Линдеманна упорно пересекается с Россией. Если точнее — с красивыми русскими женщинами. Если оставить за скобками отношения (как говорят, пиар-роман) Светланы Лободы с музыкантом в период ее активной работы в нашей стране, то в последнее время имя Тилля плотно связывают со специфической деятельностью уральской журналистки Алены Макеевой, которая, по данным немецкого следствия, могла работать секс-вербовщицей Rammstein.

На днях прокуратура Берлина закрыла дело об эротических рок-н-ролльных похождениях вокалиста, а теперь в жизни Линдеманна всплыли еще две русские красавицы — актрисы Аглая Тарасова и Анна Цуканова-Котт. Девушки поучаствовали в съемках клипа на новую песню Линдеманна «Zunge» («Язык»), кадры которого попали в сеть.

Первая — дочь Ксении Раппопорт, прославившаяся не только ролью Софьи Калининой в сериале «Интерны», но и громким романом с обладателем «Оскара», режиссером Дарреном Аронофски. Теперь Аглая сыграла и в клипе сольного проекта немца Lindemann.

Вторая — звезда «Ералаша», которую зритель отлично помнит по образу лопоухой милашки Перепелкиной. Анна выросла горячей красоткой и вышла замуж за режиссера Александра Котта, фамилию которого и носит. Актриса сыграла в военной драме «Брестская крепость», сериалах «Восьмидесятые», «Мажор», «Мата Хари» и других. А после решила попробовать себя в режиссуре, хотя профильного образования по этой линии не имеет.

Фото: соцсети

Как выяснилось сейчас, еще в 2021 году Анна сняла клип Тиллю Линдеманну в Большом Московском цирке. Премьера ролика намечена на 8 сентября текущего года. До сих пор информация об этом была засекречена. Только 4 сентября в интернет выложили два пятнадцатисекундных тизера с вырвиглазным монтажом, из которых существенным образом ничего невозможно понять.

— Два года назад я сняла как режиссер клип для Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой, вот восьмого сентября будет премьера, — радостно сообщила Цуканова-Котт.

Фото: скриншот видео

Из первого ролика очевидно, что сюжет клипа связан с языком Линдеманна, то есть название клипа к лингвистике никакого отношения не имеет. Также в кадре мелькает и Аглая Тарасова с окровавленной головой.

Второй ролик не менее психоделический: Тилль в дыму, в клетке, со слезами на глазах, а еще, судя по актерской игре, без языка. Зато огромный язык демонстрирует один из тигров братьев Запашных — он смачно облизывается, как будто проглотив добычу.

Фото: соцсети

Возможно, после этой работы Тарасова и Цуканова-Котт попадут под волну хейта от девушек, которые не поддерживают агрессивные оргии Rammstein в гримерках и после выступлений. А может и нет — ведь русские девушки прикоснулись к одной из мировых звезд музыки. По крайней мере, именно сейчас идеальное время для выпуска такого клипа — в нем музыкант предстает беспомощным человеком без языка, который не может заступиться за себя.

— Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования, — написал Тилль в соцсетях.