Цены на бензин и дизель взлетели: Почему в России резко подорожало топливо и что будет дальше

Почему дорожает бензин и когда это закончится. Фото: Евгения ГУСЕВА

+45 ДИЗЕЛЬ В НЕБЕСАХ ОПЯТЬ!

Такого российские фермеры не помнят - дизельное топливо (ДТ) этим летом буквально взлетело в цене. Ассоциация «Народный фермер» провела в последних числах августа мониторинг в 18 регионах страны. Выяснилось, что только за два последних месяца (самых жарких для аграриев) топливо подорожало от 26% до 40%. На Кубани ситуация еще хуже.

- Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае в феврале держались на уровне 47 тысяч рублей за тонну, в июне - 56 тысяч, в июле - 61 тысячу, а сейчас цены дошли до 82 тысяч рублей за тонну (примерно 68 рублей за литр. - Ред.). То есть рост около 45% за два месяца! В прошлые годы цена летом, бывало, подскакивала, но в пределах нескольких процентов, - рассказал «Комсомольской правде» председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров. - Оптовые цены сейчас даже выше, чем на АЗС, примерно на 3 - 5%, но цены на заправках всегда корректируются с оттяжкой по времени. Как нам объясняют поставщики, на рост цен влияют два фактора - подскочивший курс доллара, в результате чего выросли экспортные цены (поэтому производителям стало выгоднее продавать нефтепродукты за границу, а не внутри страны. - Ред.), и плановый ремонт сразу на семи нефтеперерабатывающих заводах.

По итогам мониторинга ассоциация «Народный фермер» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку обоснованности резкого подорожания.

По данным Росстата, потребительские цены на топливо выросли с начала года не так сильно - бензин прибавил всего порядка 5 - 6%. Но основной рост пришелся как раз на летние месяцы. А сейчас биржевые цены резко идут вверх - только за август на Санкт-Петербургской международной товарной бирже стоимость летнего дизельного топлива выросла с 57,8 тысячи рублей до 68 тысяч за тонну (+18%), бензин марки АИ-95 Premium в европейской части России вышел на рекордный показатель 74 768 руб/тонна (+11% за месяц), а тонна бензина АИ-92 подорожала до 64 633 рублей (+5% с конца июля) - см. «Наглядно».

ПРИШЛА ЦЕНА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ...

В августе биржевые цены и на бензин, и на дизель обновляли рекорды чуть ли не каждый день. По мнению экспертов, с которыми побеседовали корреспонденты «КП», на ситуацию повлияло сразу несколько факторов.

ПРИЧИНА 1

Начиная с мая - июня многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России закрываются на плановый ремонт, что ведет к дефициту топлива на рынке - отсюда и рост цен. Не случайно еще в 2020 году глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагал заранее публиковать графики ремонта НПЗ. Независимый топливный союз также выступал за изменение графика ремонтов НПЗ, как и за то, чтобы сведения о них стали публичными.

В конце июля даже вице-премьер правительства России Александр Новак объяснял дефицит топлива и рост цен профилактическими остановками НПЗ. «Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно объемы поступления топлива на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется», - говорил вице-премьер журналистам. Но в августе цены на топливо продолжали расти. Выходит, что дело не только в ремонтах.

ПРИЧИНА 2

Увеличились сроки поставок грузов, включая топливо, по железной дороге. И это, конечно, отражается на ценах. На загруженность путей влияет, с одной стороны, сезон отпусков - многие россияне вместо заграницы поехали летом на российский юг на поездах, ведь сейчас в России закрыто несколько крупных аэропортов. Интенсивно перевозит сейчас железная дорога и военные грузы. Поэтому топливо не всегда доходит до места назначения быстро, и в отдельных регионах возникает его дефицит. А где дефицит, там и высокие цены.

- Прошу никого не винить, кроме цен на дизель! Фото: Shutterstock

ПРИЧИНА 3

Фактором, влияющим на рост биржевых цен, многие считают экспорт нефтепродуктов. Мол, гонят наш бензин и солярку за рубеж, вот и дорожают они внутри страны. Проблема такая, конечно, есть. Правда, достоверно оценить объемы экспорта трудно - с одной стороны, часть производителей занимается серым экспортом, скрывая от надзорных органов реальные поставки, с другой, Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте-импорте еще в марте 2022 года. Но многие эксперты уверены: вывоз топлива надо сокращать - тогда и цены пойдут вниз.

- На наш взгляд, если государство не ограничит экспорт, то подорожание топлива скажется на конечной стоимости сельхозпродукции - она тоже вырастет в цене, - уверен Константин Юров.

По данным независимых агентств, экспорт особенно рос в конце весны - начале лета (кстати, основными покупателями нашей нефти и нефтепродуктов стали сейчас Индия, Китай и Турция). А вот в августе Россия стала продавать за рубеж меньше топлива из-за введенного странами G7 потолка цен - об этом сообщает, в частности, агентство Bloomberg.

Правительство, конечно, осознает проблему. С одной стороны, стране нужны деньги, а экспорт нефтепродуктов их дает. Тут еще играет роль и подорожавший почти на 40% с начала года доллар - при таком курсе производителям очень выгодно поставлять топливо не на внутренний рынок, а за рубеж. Но, с другой стороны, дефицит топлива и его подорожание на бирже в конечном итоге ведет к уменьшению его потребления и разгоняют инфляцию.

ПРИЧИНА 4

Повлияло на цены и намеченное на сентябрь сокращение субсидий нефтяникам от государства - так называемая корректировка демпферного механизма. Демпфер, если говорить простыми словами, это компенсация из бюджета тем производителям, которые поставляют топливо на внутренний рынок вместо зарубежного, когда цены в России ниже, чем на мировых рынках. А если цены на бензин в стране становятся выше экспортных, то наоборот: уже нефтяные компании перечисляют деньги в бюджет. Такая схема работает с 2019 года, но в конце июля Госдума приняла закон о корректировке механизма. Согласно закону с 1 сентября 2023 года до конца 2026 года выплаты по демпферу сокращаются на 50% - причем как по бензину, так и по дизельному топливу.

Экономия бюджета, таким образом, составит около 30 млрд рублей в месяц, но для производителей нефтепродуктов экспорт топлива становится еще более привлекательным.

- Сокращение выплат по демпферу - важный фактор роста цен, - считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. - Выплаты из бюджета нефтяным компаниям нужны как раз для того, чтобы они сдерживали рост цен на топливо на АЗС, в розницу. Когда выплаты уменьшатся сразу в 2 раза, это будет подстегивать нефтяные компании не идти навстречу государству и не сдерживать рост цен.

ПРИЧИНА 5

Одним из ключевых факторов роста оптовых цен стал «высокий сезон» потребления топлива, к которому рынок почему-то никак не может привыкнуть. Невольно вспоминается гениальный афоризм Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять».

- Летом сильно возрастает объем потребления моторного топлива, особенно с 2020 года, - рассказал «Комсомольской правде» Игорь Юшков. - Когда начался коронавирус, люди начали больше ездить на автомобилях, и тенденция роста внутреннего автотуризма постоянно набирает обороты с 2020 года. А в 2022 году она была усилена тем, что многие аэропорты на юге страны закрылись, и люди поехали отдыхать к морю на автомобилях. В последнее время внутренний туризм рос еще и потому, что рубль ослаб, ездить за границу в рублевом выражении стало гораздо дороже. Эти факторы порождают рост потребления на внутреннем рынке, особенно 92-го и 95-го бензина.

Рост цен на дизельное топливо, по мнению эксперта, связан с тем, что август - период интенсивных сельхозработ, особенно на юге страны. Поэтому потребление дизеля здесь в это время резко растет, что влияет на цены.

- Со стороны спроса идет существенное повышение, которое провоцирует дефицит, но рынок не успел перестроиться за последние годы к возрастающему потреблению, - подытожил эксперт. - Не создается дополнительный объем запасов топлива в хранилищах к летнему периоду, по-прежнему многие НПЗ уходят на летний профилактический ремонт. Все живут в старой парадигме, отрасль не адаптировалась к изменившемуся спросу.

ПРОГНОЗ

Кризис закончится, но цены на АЗС уже не упадут

Коррекция демпферного механизма (то есть двойное сокращение государственных субсидий производителям, продающим нефтепродукты в России, - см. «Причина 4»), которая заработала с 1 сентября, оказывает сейчас дополнительное давление на биржевую стоимость топлива. Ведь нефтяники, лишившись субсидий, заинтересованы в том, чтобы держать внутренние цены на высоком уровне. Однако многие эксперты уверены, что они не допустят резкого увеличения цен.

Во-первых, сокращение потребления топлива на внутреннем рынке, которое последует в случае его резкого подорожания, не на руку в том числе и производителям. Во-вторых, если цены продолжат расти, государство будет вынуждено реагировать. Например, могут быть увеличены нормативы биржевых продаж внутри России. Сейчас компании должны продавать на внутренний рынок не менее 13% произведенного бензина и 9,5% дизельного топлива, но уже звучат призывы резко поднять эти нормативы до 50% и 33% соответственно.

В арсенале у правительства есть и другие меры. Например, Минэнерго для недопущения так называемого серого экспорта предложило два варианта: создание списка экспортеров и лицензирование экспорта. И буквально на днях стало известно, что правительство намерено утвердить список спецэкспортеров нефтепродуктов - об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Те, кого в списке не окажется, продавать топливо за рубеж не смогут. Значит, в России его станет больше - и цены упадут. Против роста цен играет еще и сезонный фактор.

- Пик кризиса закончится, потому что спрос на топливо снизится. Ведь в сентябре - октябре автомобильный сезон подходит к концу, сельхозработы заканчиваются, - делится своим прогнозом эксперт Игорь Юшков. - А вот в рознице понижения цен, я думаю, уже не будет. И основная интрига сейчас: превысит ли по итогам года подорожание топлива уровень инфляции или нет? (По прогнозу министра финансов Антона Силуанова, инфляция в 2023 году будет в рамках 6%. - Ред.)

КОНКРЕТНО

Топливную биржу в 2023 году штормило

Оптовые цены растут сейчас намного быстрее розничных. Динамика стоимости бензина на АЗС в 2023 году, конечно, расстраивает многих автолюбителей (см. «Наглядно»), но это такие мелочи по сравнению с резким скачком биржевых цен на топливо - см. таблицу слева. Биржевые цены рядовому потребителю не так интересны, но они давят на цену топлива и на заправках. К счастью, правительству пока удается с этим справляться.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАГЛЯДНО

Как дорожало топливо в розницу

Средние потребительские цены на топливо в течение последнего года менялись не так драматично, как биржевые. Рост розничных цен обычно находится в пределах инфляции благодаря соглашениям между нефтяниками и правительством и компенсационным выплатам (в том числе демпферному механизму). Но пока темп роста цен на АЗС выше инфляции, которая с начала 2023 года составила 3,65%. (Годовая инфляция на сегодня достигла 5,03%.) А вот оптовые цены на бензин и дизель росли в этом году просто неприлично (см. «Конкретно»). Такая динамика очень ударила по аграриям, которые покупают топливо как раз по оптовым, а не по розничным ценам. Однако обычные россияне заправляются на АЗС. Вот как, по данным Росстата, менялись там цены в течение последнего года.