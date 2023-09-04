В Тульской области открылся Центр поддержки одарённых детей «Созвездие», построенный по инициативе губернатора Алексея Дюмина

Губернатор Алексей Дюмин с воспитанниками Центра поддержки одарённых детей «Созвездие». Фото: пресс-служба правительства Тульской области. ​

В Новомосковске Тульской области 4 сентября открылся Центр поддержки одарённых детей «Созвездие». Это уже третье образовательное учреждение такого типа, созданное в регионе. Новый центр построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК «ЕвроХим» при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

В торжественной церемонии открытия образовательного комплекса приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и глава региона Алексей Дюмин. Полпред президента напомнил, что центры поддержки одаренных детей создаются по всей стране в рамках национального проекта «Образование». Строительство такого объекта в Новомосковске – это пример того, как ответственный бизнес участвует в реализации национальных целей.

Новый центр построен по инициативе главы региона совместно​ с компанией​ АО «МХК «ЕвроХим». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

«На «Разговорах о важном» Президент сказал, что человеку очень повезёт, если он найдёт своё призвание и возможность полностью реализовать свои силы. Это гарантия того, что в жизни этого человека ждёт успех. Центр «Созвездие», который мы открываем сегодня, поможет вам определиться со своим призванием», - обратился Игорь Щеголев к воспитанникам центра.

Губернатор Алексей Дюмин рассказал, что в центре «Созвездие» созданы все необходимые условия для комфортного проживания и учебы талантливых школьников.

Здание центра состоит из учебного корпуса, кампуса на 200 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

«Это своего рода наукоград, где дети будут углублённо изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звёздами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России», - отметил Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что программа по созданию центров поддержки талантливой молодёжи стартовала в 2016 году, когда президент Владимир Путин в своем федеральном Послании дал соответствующее поручение российским регионам. До «Созвездия» такие центры были открыты на базе Тульской областной музыкальной школы имени Г.З.Райхеля и образовательного комплекса в Ясной поляне.

В Новомосковске будут заниматься талантливые ребята со всего региона, в том числе победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня. На новый учебный год центр набрал учеников в девятые и десятые классы. В состав образовательного учреждения входят лицей «Олимп», в котором будут круглосуточно проживать 120 школьников, центр «Академия достижений» на 80 мест, - в нем будут проходить профильные смены, а также кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха». Здесь дети от 7 до 18 лет будут заниматься робототехникой, астрономией, изучением IT-технологий, изобразительным искусством, шахматами, журналистикой, вокалом, сценическим мастерством и другими направлениями.

В центре есть все, что нужно для учебы и творчества. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Просторное четырехэтажное здание центра состоит из учебного корпуса, кампуса на 200 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Образовательный блок вместил 22 кабинета и лаборатории для научно-практических работ. На территории центра созданы все условия для занятий физкультурой: оборудованы зоны для общеукрепляющих тренировок, площадки для игры в волейбол и баскетбол, футбольное поле, беговая дорожка и зона для прыжков в длину. Рядом с центром разбит сквер.