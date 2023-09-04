Гранты ученым, отечественные авто и новый подход к работе чиновников: Важные поручения Владимира Путина 4 сентября

Владимир Путин подписал целую серию поручений Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин подписал целую серию поручений. Вот самые заметные:

ДАЕШЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ!

Правительству поручено придумать меры, которые бы стимулировали каршеринговые компании использовать «высоколокализованные автомобили». Речь не про отечественные бренды или чисто российские авто, а просто про машины, для которых в России делается большое количество деталей.

Сейчас сервисы поминутного проката активно пересаживаются на "чистокровные" китайские модели. Но, надо признать, это вынужденная мера – раньше в каршеринге было полно локализованных «Рено» или «Фольксвагенов». Просто с весны прошлого года производство рухнуло настолько, что на внутреннем рынке буквально не осталось предложения.

Скорее всего, бизнес не откажется от авто, собранных в России. Главная проблема: лишь бы эти автомобили были в наличии.

Президент поручил «высоколокализованными автомобилями» обеспечить еще государственных и муниципальных служащих». Но здесь тот же вопрос: были бы эти машины. Пока в России не локализована ни одна китайская модель. Даже шильдики для «Москвича» делают в Китае.

… И НАШУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Еще правительству поручено разработать региональные программы, которые бы помогли аграриям покупать нашу сельхозтехнику.

ЭКОНОМИКА ДАННЫХ

Чиновникам поручено заняться сбором и хранением больших данных. Для этого надо использовать компьютеры с российским программным обеспечением, пользоваться «квантовым шифрованием», использовать алгоритмы обработки и анализа данных на основе нейросетей.

В теории это должно помочь госслужащим принимать решения не на основе собственных хотелок или личных предпочтений, а на основе математически установленных закономерностей и взаимосвязей.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ УЧЕНЫМ

Супер-гранты исследователям вырастут.

«Увеличить максимальный размер грантов правительства для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях, до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных ученых, предусмотрев возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов в течение пяти лет и продления указанного срока», - говорится в поручении президента.