Военная спецоперация на Украине 5 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2023 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска понесли большие потери в личном составе и технике на Авдеевском направлении. Он недавно отмечал, что российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, ежедневно отбирая у противника от 3 до 12 опорных пунктов.

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в составе 20 человек около села Работино Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Российские военнослужащие взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Политик также рассказал об улучшении позиций российских войск на Марьинском направлении.

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Брусовка в ДНР.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 сентября российские войска при помощи ударных беспилотников нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, на котором производятся безэкипажные катера ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.