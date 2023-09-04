О чем на самом деле Путин и Эрдоган договаривались в Сочи: Главной темой была вовсе не зерновая сделка

Зерновая сделка – просто пиар для мировых СМИ. Придумано, чтобы Эрдогана сильно не били за визит американцы и европейцы Фото: REUTERS

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длилась примерно три часа. Какой-то сенсации визит турецкого лидера, прямо скажем, не сделал - не была подписана кипа договоров, не было громких заявлений после встречи. Еще до того, как президенты увиделись в Бачоровом Ручье, некоторые эксперты и вовсе были уверены - о возобновлении зерновой сделки не договорятся. Так оно и случилось.

Тогда зачем все это было?

Директор института политических исследований Сергей Марков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о своем видении подноготной встречи на высшем уровне:

- Зерновая сделка – просто пиар для мировых СМИ, - говорит Марков. - Придумано, чтобы Эрдогана сильно не били за визит американцы и европейцы. Он прилетал, прежде всего, чтобы говорить о санкциях. Турция сегодня - один из основных торговых партнеров.

Марков добавил, что сейчас Анкара сама побаивается западных санкций против себя. Греция, к примеру, взяла 70% транзита российской нефти из черноморских портов. А Турция на такое пойти не решается.

По той же причине турецкие банки перестали выдавать россиянам свои карты - чтобы не попасть под ограничения американских властей.

- Это была, безусловно, главная тема, которой было посвящено 90% всех переговоров, - уверен Марков. - Российская экономика огромная. На пятом месте по паритету покупательной способности. И если Турция - один из главных партнеров сейчас, представляете, какие там миллиарды идут.

Арабист и востоковед Елена Супонина, в свою очередь, уверена, что Путин и Эрдоган обсуждали все-таки более официальные темы. Например, Сирию и Ливию, потому что там размещены вооруженные силы обеих стран:

- Вопрос упирается в вывод турецких войск с севера Сирии, на чем настаивает и Дамаск, и Москва. Поэтому эту тему они обойти точно не могли, рассказала Супонина в эфире Радио «КП». - Сирия важна тем, что в 2015 году Россия начала там свою контртеррористическую операцию и помешала США сменить власть.

Теперь у России там находятся военные базы: Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

- Естественно, при таких мощных позициях от России многое зависит, - продолжает арабист. - Но что не так? Сирия по факту остается расколотой даже в географическом плане. На востоке - американцы, на севере - турки и сейчас Москва ставит вопрос ребром, предлагая туркам определиться, когда они все-таки выведут свои войска из чужой страны. А турки хитрят немножко и говорят: когда американцы выведут, тогда и мы тоже.