Как две сестры: Лера Кудрявцева показала редкое фото с невесткой

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети.

Лера Кудрявцева нечасто показывает в соцсетях своего 33-летнего сына Жана. Еще реже – его жену Анастасию. На своей странице телеведущая поделилась снимком с невесткой, сделанным во время прогулки. Известно, что Лера очень нежно относится к избраннице сына, подарившей ей внука Левушку.

На фото Лера и Анастасия позируют вдвоем на дороге. Обе стройные блондинки, модно одетые, улыбчивые и привлекательные: по мнению подписчиков, телеведущую и ее невестку легко принять за сестер. 52-летняя Лера выглядит очень молодо и совсем не смотрится на свой возраст.

Сына Жана Кудрявцева родила от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. Ее брак с Ленюком продлился всего два года, и даже появление ребенка не укрепило семью.

Лера с невесткой Анастасией. Фото: соцсети.

Когда Лера в 19 лет родила сына, то неожиданно для всех назвала его в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма. Девушка была влюблена в голливудскую звезду и поэтому решали дать его имя новорожденному малышу. Сегодня она признается, что совершила глупость. Перед школой она даже предложила Жану сменить имя.

- Когда Жану исполнилось семь лет, я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали, - рассказывала Лера.

Сложно представить, что телеведущая – уже бабушка. В 2018 году у Жана родился сын. Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как Кудрявцева родила дочку Машу своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову.

Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама показывает его в соцсетях. Лера отлично ладит с женой сына и всегда рассказывает, что ее невестка – настоящая красавица. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет.