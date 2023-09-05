Фаворит Пугачевой раскрыл правду о ее браке с Галкиным*

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились 12 лет назад. Этот брак с самого начала вызвал у публики много вопросов, ведь разница между молодоженами была значительной – целых 17 лет. И даже рождение двойняшек Гарри и Лизы не заставило скептиков поверить в искренность чувств певицы и шоумена. Об истинной природе этого брака высказался фаворит Пугачевой из шоу «Фактор А» Сергей Савин. В свое время он ходил в любимчиках у певицы, ставшей главным судьей конкурса. Кроме того, молодой артист был вхож в ее дом.

«Я был поражен, какие у них на самом деле отношения с Максимом Галкиным. На людях Алла Борисовна звала его „Максюша“, а он ее „Аллуся“. Но, когда я приезжал к ним в гости в замок в Грязи, у них было очень формальное общение, уже без всяких „уси-пуси“. Он ее звал Аллой Борисовной, а она Галкина - Максимом. Они обсуждали очередные пиар-акции, которые можно устроить ради привлечения внимания. Алла Борисовна тяжело переживала, что ее популярность в одно время начала падать, и усиленно думала, как подогреть интерес к себе», - рассказал Савин в беседе с "АиФ".

По словам Савина, Максим не особо привлекал Пугачеву как мужчина, поэтому она активно искала внимания на стороне.

«Мне даже после одного дня общения с этой "парой" стало понятно, что их "роман" - это проект, а симпатизирует она мне как мужчине», - заявил Сергей.

Несмотря на то, что на съемках телешоу их должны были связывать исключительно профессиональные отношения, Алла, сразу выделила молодого артиста из толпы остальных конкурсантов. По признанию Савина, Пугачева стала уделять ему повышенное внимание.

«Алла Борисовна старалась уединиться вдвоем со мной послушать треки, но я понимал, что ей хочется просто наедине побыть», - говорит он.

После отъезда из России Галкин и Пугачева осели в Израиле. В Герцлии, где живут супруги, не особо много развлечений, так что Алла Борисовна ведет жизнь простой домохозяйки. Певица отводит в школу детей Гарри и Лизу и встречает их с уроков. Пока Галкин ездит на гастроли, пытаясь заработать семье на жизнь, артистка самостоятельно заботится о детях. Двойняшки ходят в одну из самых дорогих частных школ Израиля «King Solomon». Обучение в ней стоит 3 млн 600 тысяч рублей в год за двоих детей.

*Признан в России иностранным агентом.

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