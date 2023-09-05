«Он умирает, он обречен»: Отар Кушанашвили рассказал о страшном конце Алексея Панина

Алексей Панин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алексей Панин еще до начала СВО перебрался жить в Испанию. Сейчас 45-летний актер активно поливает грязью родную страну и своих бывших коллег, которые всегда относились к нему с симпатией. Журналист Отар Кушанашвили когда-то называл Панина своим приятелем и даже переживал за его здоровье. Но теперь считает, что актер сам виноват в своих бедах. Отар уверен, что жить Панину осталось недолго, поскольку пагубные привычки разрушили его организм.

«Леша выглядит предсмертно. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», - отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Охуехавшие».

По словам Отара, здоровье Панина подорвали не наркотики, как можно было бы подумать, а алкоголь.

«Это не наркотики. Я думаю, это алкоголь в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах. Страшное будущее, недолгое по времени. Он самолично разрушил себя и свою жизнь», - считает журналист.

Отар Кушанашвили. Фото: кадр видео.

В Испанию Панин перебрался вместе с дочкой Анной. В свое время актер в соцсетях призывал подписчиков продавать почки и другие органы, чтобы уехать за границу. В России, по мнению Панина, ничего хорошего не будет, а вот Европа – это рай земной. К слову, 15-летняя наследница артиста с отцом не согласна. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Анна призналась, что так и не привыкла к испанскому менталитету.

«Не чувствую себя, как дома. Люди переходят личные границы, у них слишком подвижное поведение, животное», - призналась девушка.

О своем отце Анна старается говорить сдержанно, но при этом подчеркивает, что у него своя жизнь.

«Быть дочерью Алексея Панина - это весело, жизнь как на американских горках. Тяжело, когда вещи, которые касаются папы, перекладываются на меня. Люди, осуждающие его, говорят мне „от осинки не родятся апельсинки“. Пишут, что я наркоманю, у меня плохая компания… Меня это раздражает. У него своя жизнь, у меня - своя, но все, что происходит с ним, перекидывается ко мне», - рассказала Анна.

После выхода программы с Паниным в эфир на Ксению Собчак обрушилась волна критики. Ее фолловеры уверены, что это не тот человек, у которого стоит брать интервью. «Видела недавно Панина в Бенидорме. Абсолютно спившийся человек, жалкое зрелище», - написала одна из подписчиц журналистки.

Несмотря на ненависть к родной стране, Панин неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в Россию на заработки. В Испании он ведет очень скромную жизнь и вынужден жестко экономить. Из-за своих резких высказываний актер остался без съемок и контрактов. Сниматься в Москве его больше не зовут, а в Испании – и подавно, поскольку он не знает языка. Актер заявил, что собирается покорить Голливуд, но и там он никому не нужен. Панин сетует, что вынужден на всем экономить и ностальгирует по тем временам, когда мог жить на широкую ногу.