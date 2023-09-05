Терпение Израиля дошло до предела: Украина получила жесткий ответ на хамство

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский дал обширное интервью, в котором оценил поведение украинской стороны без какой-либо комплиментарности. Фото: embassies.gov.il/kiev

Отношения Украины и Израиля в настоящее время далеки не только от идеальных, но и от просто хороших. А все по той причине, что Киев нагло и по-хамски не перестает требовать у еврейского государства все, чего ему хочется, от денег до вооружений. Единственное, чего пока не выпрашивает – евреев. Но это, наверное, по той причине, что у Киева уже есть свой, да еще на посту президента, и конкуренты – соотечественники ему не нужны. Наглые и хамские требования Киева заметили в Иерусалиме, но отреагировали совсем не так, как планировали у Зеленского и Кулебы.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский дал обширное интервью, в котором оценил поведение украинской стороны без какой-либо комплиментарности.

- Официальная нота, которая была нам направлена и опубликована с перечнем оружия, которое Израиль должен предоставить Украине. Это было в какой-то момент, когда Иран стал поставлять дроны России, было сказано: "Ну, вот, все, теперь Иран поставляет дроны России, теперь Израиль нам должен". И вот этот список нам направили, — возмутился израильский посол. - Ну, это какое-то новое слово в дипломатии.

- Я понимаю прекрасно нужды Украины, понимаю, в какой тяжелой ситуации, понимаю, какая трагедия сегодня происходит на Украине, в Израиле это понимают абсолютно все лучше, чем любая другая страна. Это понимает население Израиля, которое поддерживает Украину в подавляющем большинстве, — продолжил посол. - Но попытка воздействовать на Израиль при помощи ультиматума, при помощи жесткого давления обречена заранее на провал. Наверное, за полтора года можно было бы это понять. К сожалению, я не вижу такого понимания у Украины.

Надо было очень сильно довести дипломата еврейского государства, чтобы он начал высказываться в такой достаточно жесткой тональности. Украинцы просто забыли, что между еврейским и нынешним немецким государством очень большая разница. И что евреи – не терпилы, как дойчи. Хотя у евреев тоже были одноглазые лидеры в государстве, их, как того же Моше Даяна, вряд ли бы кто осмелился бы назвать ливерной колбасой, как пусть временно, но все же одноглазого Шольца.

Между тем, Бродский совершенно не шутил. Более того, он порекомендовал украинской стороне посмотреть на себя и сравнить поведение украинской и израильской сторон по отношению друг к другу.

- Вопросы исторической памяти у нас всегда остро стояли, они никуда не делись. Да, сейчас конфликт, мы не обсуждаем активно эти вопросы, но они есть, — напомнил он про историю взаимоотношений евреев и украинцев, которые действительно были далеки от мирного сосуществования со времен еще Запорожской сечи и вплоть до бандеровских погромов и жестоких расправ.

Впрочем, Бродский перекинул мостик и в современность.

- Есть и вопросы голосования Украины в ООН. Здесь у нас сплошные вопросы, ответов, к сожалению, нет. Израиль поддерживает Украину в 90% случаев, - высказал Бродский обиду еврейского государства, подчеркнув, что после начала российской Специальной военной операции Иерусалим практически по всем вопросам выступил на стороне Украины. - По всем ключевым вопросам Израиль поддерживал Украину в Организации Объединенных Наций и других структурах. К сожалению, не могу сказать того же об Украине, потому что по важным для нас вопросам Украина либо голосовала против Израиля, либо воздерживалась в лучшем случае. Никогда мы не ощущали поддержку Украины в ООН.

Что тут еще можно сказать? Разве что посоветовать Иерусалиму не обращать внимания, поскольку нынешняя Украина ничего из себя не представляет. О чем, кстати, рассказал не кто-либо, а глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба.

- Если кто-то встречается без Украины - это не значит, что они говорят без Украины. Украина - это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем, — заявил Кулеба, комментируя переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Тень отца Гамлета! Читал ли Кулеба Шекспира? Тень отца Гамлета – это же призрак. Глава МИД Незалежной признал свою страну несуществующим призраком. Призрак бродит по Европе, призрак Украины. Вот и до Израиля дошел.

Просит, наверное, окропить его святой водой или чем там положено в таких случаях, чтобы исчез в корчах и с сатанинскими хохотом и завываниями… Может, "Градом" или "Ураганом"?