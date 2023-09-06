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Экономика5 сентября 2023 22:00

Как регионам преодолеть дефицит специалистов?

В этом им поможет президентская платформа «Россия – страна возможностей»
Мария НОСУЛЬКО
Участники суперфинала конкурса «Лидеры России» (май 2022 года).

Участники суперфинала конкурса «Лидеры России» (май 2022 года).

Тема дефицита кадров стала лейтмотивом 2023 года. Несмотря на то что уровень безработицы в России, по данным Росстата, достиг исторического минимума в 3,1%, ряд отраслей остро нуждается в квалифицированных специалистах: информационные технологии, реальный сектор производства, сельское хозяйство, медицина. Где же взять нужных специалистов?

ЦИФРА

81% молодежи верит в возможности самореализации в России, и это рекордный показатель.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» на протяжении 5 лет выстраивает систему социальных лифтов для эффективного отбора и развития людей с помощью проектов, конкурсов и олимпиад: от школьного проекта «Большая перемена» до конкурса управленцев «Лидеры России». К платформе присоединились 20 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.

– Мы выстроили единую многоступенчатую систему, которая дает любому человеку независимо от его возраста, профессии и региона проживания возможности для самореализации на протяжении всей жизни, – рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. – И уже помогли десяткам тысяч участников поступить в университет, попасть на государственную службу, увидеть туристические жемчужины России, поработать с персональным наставником, запустить социальный проект. Талантливые выпускники проектов платформы формируют кадровые резервы в различных отраслях: госуправлении, образовании, туризме, коммуникациях, ИТ-сфере и других направлениях.

Уже сейчас 430 выпускников флагманского конкурса «Лидеры России» заняли высокие посты в государственных органах и бизнесе, возглавили вузы и крупнейшие НКО. Конкурсные механики честного и независимого кадрового отбора перенял ряд регионов, компаний и даже другие страны – в Азербайджане по франшизе уже третий год проводится аналогичный управленческий конкурс «Юкселиш». В пятом сезоне конкурса «Лидеры России» платформа подошла к проблеме кадрового дефицита в регионах комплексно – внедрила региональный этап соревнований, где участники решают реальные проблемы субъектов РФ.

– Региональный этап конкурса «Лидеры России» не влияет на личный рейтинг участников, но решает сразу три задачи. Во-первых, мы формируем в каждом из регионов местное сообщество лидеров разных специализаций, так как этот этап – командный. Во-вторых, предложения участников помогают решать реальные проблемы, обозначенные губернаторами. В-третьих, благодаря региональному этапу правительства регионов получают не только готовые решения социально-экономических вопросов, но и людей, способных воплотить их в жизнь, – добавил Комиссаров.

Эффективность работы платформы подтверждают результаты июньского опроса ВЦИОМ – вера в возможности самореализации молодежи в России в целом достигла рекордного уровня в 81%, а уровень веры в самореализацию в регионах проживания увеличился до 71%. На момент создания платформы в 2017 году в возможность реализоваться в России верили лишь 37% жителей страны.

20 млн человек разных возрастов и профессий из 89 регионов России участвуют в проектах платформы

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023

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