Как регионам преодолеть дефицит специалистов?

Участники суперфинала конкурса «Лидеры России» (май 2022 года).

Тема дефицита кадров стала лейтмотивом 2023 года. Несмотря на то что уровень безработицы в России, по данным Росстата, достиг исторического минимума в 3,1%, ряд отраслей остро нуждается в квалифицированных специалистах: информационные технологии, реальный сектор производства, сельское хозяйство, медицина. Где же взять нужных специалистов?

ЦИФРА

81% молодежи верит в возможности самореализации в России, и это рекордный показатель.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» на протяжении 5 лет выстраивает систему социальных лифтов для эффективного отбора и развития людей с помощью проектов, конкурсов и олимпиад: от школьного проекта «Большая перемена» до конкурса управленцев «Лидеры России». К платформе присоединились 20 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.

– Мы выстроили единую многоступенчатую систему, которая дает любому человеку независимо от его возраста, профессии и региона проживания возможности для самореализации на протяжении всей жизни, – рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. – И уже помогли десяткам тысяч участников поступить в университет, попасть на государственную службу, увидеть туристические жемчужины России, поработать с персональным наставником, запустить социальный проект. Талантливые выпускники проектов платформы формируют кадровые резервы в различных отраслях: госуправлении, образовании, туризме, коммуникациях, ИТ-сфере и других направлениях.

Уже сейчас 430 выпускников флагманского конкурса «Лидеры России» заняли высокие посты в государственных органах и бизнесе, возглавили вузы и крупнейшие НКО. Конкурсные механики честного и независимого кадрового отбора перенял ряд регионов, компаний и даже другие страны – в Азербайджане по франшизе уже третий год проводится аналогичный управленческий конкурс «Юкселиш». В пятом сезоне конкурса «Лидеры России» платформа подошла к проблеме кадрового дефицита в регионах комплексно – внедрила региональный этап соревнований, где участники решают реальные проблемы субъектов РФ.

– Региональный этап конкурса «Лидеры России» не влияет на личный рейтинг участников, но решает сразу три задачи. Во-первых, мы формируем в каждом из регионов местное сообщество лидеров разных специализаций, так как этот этап – командный. Во-вторых, предложения участников помогают решать реальные проблемы, обозначенные губернаторами. В-третьих, благодаря региональному этапу правительства регионов получают не только готовые решения социально-экономических вопросов, но и людей, способных воплотить их в жизнь, – добавил Комиссаров.

Эффективность работы платформы подтверждают результаты июньского опроса ВЦИОМ – вера в возможности самореализации молодежи в России в целом достигла рекордного уровня в 81%, а уровень веры в самореализацию в регионах проживания увеличился до 71%. На момент создания платформы в 2017 году в возможность реализоваться в России верили лишь 37% жителей страны.

20 млн человек разных возрастов и профессий из 89 регионов России участвуют в проектах платформы

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023