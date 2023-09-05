"Потери ВСУ составляют 66 тысяч человек": Шойгу озвучил шокирующие цифры провала наступления Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ подробно рассказал о провале «контрнаступа» киевского режима. «КП» собрала главные заявления министра:

- Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли.

- Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

- Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления.

С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.

- Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы.

- В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймарс», свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за «боевой настрой и нацеленность на победу». После этого он обсудил с подчиненными план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев и подготовку объектов Минобороны к отопительному периоду.

Напомним, днем ранее Шойгу заявлял, что в ночь на понедельник беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

Он уточнил, что полупогружные катера, применяемые Киевом для террористических атак, создавались в нарушении договоренностей по зерновой сделки в трех портах: Черноморском, Южном, а также в Одессе.

Отметим, пока точные обезоруживающие ракетные удары по таким цехам и заводом, наносятся нашими моряками и ракетчиками преимущественно по ночам, чтобы сохранить жизни рабочих, которые вынуждены трудиться на этих предприятиях, чтобы прокормить свои семьи.