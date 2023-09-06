Нужны правила обслуживания и пользования услугами ЖКХ

Директор красноярской управляющей компании «Холмсервис» Ирина Сидорова.

Жилищно-коммунальное хозяйство России занимает существенное место в экономике страны. В частности, доля основных фондов ЖКХ составляет более 26% от общего объема основных фондов экономики.

24 января 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о подготовке программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая уже обеспечена финансированием. Программа рассчитана на 2023 – 2027 годы, за это время в сферу ЖКХ в России планируется привлечь не менее 4,5 трлн рублей. И около 90% этих средств будет направлено на замену коммунальных сетей.

Одновременно с этим ЖКХ является крупным и постоянным потребителем огромного перечня оборудования и материалов. Как это работает на уровне управляющей компании, с какими проблемами сталкиваются специалисты, обслуживающие многоквартирные дома, рассказывает создатель и директор красноярской управляющей компании «Холмсервис» Ирина Сидорова. Она имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере ЖКХ, компания существует на рынке 18 лет.

– Ирина Ивановна, для обслуживания жилых домов управляющей компании ежегодно требуются оборудование и материалы. Готова ли российская экономика их предоставить? И какие проблемы вы считаете наиболее острыми?

– Действительно, ассортимент очень большой и сравним с потребностями строительного комплекса. Все, что необходимо для строительства домов, в дальнейшем потребуется и для их содержания и обслуживания. Наша управляющая компания закупает более 5000 наименований различного оборудования и материалов. С большинством из них проблем нет. У каждой УК с годами нарабатываются проверенные поставщики, формируется и перечень товаров с оптимальным соотношением цены и качества. Однако есть и острые нерешенные вопросы. Сегодня самая большая проблема связана с импортозамещением. Насосное, вентиляционное оборудование, теплообменники, индивидуальные тепловые пункты – все это поступало из западных стран. Сейчас мы с трудом обеспечиваем их ремонт и ждем оборудование и комплектующие отечественного производства.

Еще одна проблема – невозможность купить запасные части по отдельности, особенно те, у которых низкая стоимость. Они продаются только в сборе! И чтобы заменить, например, подшипник, приходится покупать весь узел. А если выходит из строя лифт, его надо ремонтировать срочно, ведь запасного лифта в подъезде нет!

И, как и все, мы столкнулись с удорожанием всех запасных частей. При этом сами УК работают по утвержденным тарифам и не могут их повысить.

– ЖКХ не только крупный заказчик и потребитель материальных ресурсов, но и крупный работодатель.

– Однако молодежь идет к нам неохотно. Средний возраст сотрудников и у нас, и у подрядчиков около 50 лет. И если управленцы еще есть – это выпускники вузов, теплотехники, сантехники, электрики с базовыми знаниями, которых мы доучиваем и выращиваем на месте, то набор на рабочие специальности идет очень сложно. Хотя зарплата у квалифицированных электриков и сантехников достойная. У меня как директора управляющей компании есть мечта, чтобы работа в сфере ЖКХ стала престижной, чтобы к нам приходили профессионалы и молодежь, чтобы они любили свою работу и шли на нее с радостью!

– Наверняка это не единственная мечта руководителя управляющей компании?

– Нужно, чтобы правила обслуживания и пользования жилищно-коммунальными услугами были точно обозначены. Сейчас собственник всегда прав. И это правильно. Но где же его обязанности? Их тоже надо прописать. На практике мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда собственник злоупотребляет своими правами, и от этого страдают другие такие же собственники и управляющая компания.

НАША СПРАВКА

Красноярская УК «Холмсервис» обслуживает 110 многоквартирных домов и, по данным российской Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), занимает 25-е место в народном рейтинге из более чем 1600 компаний 83 регионов России. Ежегодно получает награды на городских конкурсах по благоустройству за лучшие дворы и образцовое содержание многоквартирных домов.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023