В Минобороны России опровергли украинский фейк о мобилизации в России

В Минобороны России опровергли украинские фейки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Приказываю представителям военным комиссариатов субъектов Российской Федерации во взаимодействии представителями местного самоуправления, организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200.000 граждан в срок не позднее 11.09.2023 г.», - говорится в документе.

Чтобы проверить эту странную информацию, «Комсомолка» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверной информации, связалась с офицерами Минобороны России.

Подтвердилось то, что мы и предполагали: это очередной фейк, слепленный на коленке.

Фейковый приказ распространяют украинские паблики. Сделан он практически на коленке: сразу видны признаки подделки

1. «Приказ» появился в украинских пабликах и ни одно издание или теллеграм-канал в России его не опубликовали. То есть у украинских инсайдеров куда более глубокие и надежные источники в российских силовых структурах?

2. Приказа №463 от 4 сентября 2023 года за подписью министра не существует. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

Приказа №463 от 4 сентября 2023 года за подписью министра не существует. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558

3. «Большая часть офицеров, которые занимаются в Минобороны России мобилизационной работой пока находятся в отпусках после окончания регулярного призыва в войска, который прошел с 1 апреля по 15 июля, они должны выйти в ближайшие дни. Да и подобные приказы не подписываются министром за неделю до вступления в силу, очевидно, что фальсификаторы понятия не имеют о плановой работе в войсках», - ответили KP.RU.

4. Главное: приказ о мобилизации подписывает не министр обороны, а президент.

5. И Верховный главнокомандующий, и министр обороны, уже заявляли, что частичная мобилизация завершена - она продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. И установленное задание в призыве 300 тысяч было выполнено.

«С тех пор никаких новых приказов не поступало. Военные комиссариаты продолжают прием добровольцев в рамках СВО. Также в связи с увеличением численности Вооруженных сил России идет комплектование войск контрактниками. Продолжается на местах работа с призывниками, которые готовятся к службе в армии», - подчеркнули в Минобороны России.

6. Нет никакой необходимости проводить мобилизацию: 3 сентября зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на совещании по безопасности на Сахалине заявил, что «По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек». Это сравнимо с набором по частичной мобилизации, которая проходила осенью 2022 года (тогда была поставлена задача призвать 300 тысяч человек).

7. Выложенный документ оформлен с множеством грубых ошибок, которые просто не могут быть допущены в российских официальных документах:

- подпись Сергея Шойгу сделана черной ручкой, а номер и дата документа - синей. То есть вместо оригинальной подписи министра взят шаблон из другого документа.

Так на самом деле выглядит подпись министра обороны Сергея Шойгу

- Задача контролировать исполнение «приказа» возложена на главное мобилизационное управление. Этого быть не может! Контролировать исполнение могут только заместители министра или начальник генштаба.

- Глава Минобороны не будет приказывать «представителям военных комиссариатов». Если и понадобится приказ обращенный к ним, то он будет адресован командующим войсками военных округов. А вот им уже подчиняются военкомы.

- Есть целый ряд других ошибок в оформлении: неверно сделан гриф «для служебного пользования», оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю», числа оформлены не «по-русски» - у нас никогда не пишут 200.000 именно с точкой - это не по правилам русского правописания.

8. К слову, в свежих приказах подпись министра выглядит по другому. Это же подтвердил и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Сергей Шойгу подписывал его книгу, а также благодарственные и поздравительные письма. Их фото прилагаются.

Так кого на самом деле пугают фейковой мобилизацией украинские паблики? Ведь 98% их аудитории - украинские пользователи. Значит своих?