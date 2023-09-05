Тысячи гостей, сотни клипов, десятки блогеров и звезд: VK подвела итоги фестиваля «Таврида.АРТ»

5 сентября 2023 г. VK подводит итоги участия в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Компания запустила три технологичных пространства и представила образовательные и развлекательные программы с участием ведущих экспертов, популярных блогеров и звезд, которые посетили 6,5 тыс. человек. Также компания запустила челлендж в сервисе «Шаги ВКонтакте», собравший свыше 31 млн шагов, и другие диджитал-активности.

Павильон VK на фестивале «Таврида.АРТ» собрал свыше 6,5 тыс. талантливых представителей творческой сферы в офлайне, а вместе с участниками диджитал-активаций аудитория составила 50 тыс. человек. VK — стратегический партнер фестиваля «Таврида.АРТ» — представила для всех гостей «Таврида.АРТ» насыщенную программу, к которой можно было присоединиться как очно, так и онлайн.

На фестивале компания организовала три технологичных брендированных пространства — Павильон VK, Костровая VK и Контейнер VK. В павильоне VK гости могли послушать просветительские, образовательные и мотивационные лекции, поучаствовать в мастер-классах и интерактивных встречах с ведущими экспертами креативных индустрий, блогерами и артистами. В событиях, организованных компанией, поучаствовали свыше 60 блогеров и звезд, среди которых Ramil, Uma2rman, Митя Фомин, MIA BOYKA, Виктория Дайнеко, Тима Акимов, группы «Фабрика» и «Корни» и многие другие. В рамках спецпроекта с VK Records был снят кавер-клип с Тимой Акимовым и резидентами Тавриды на трек «Пролетело лето».

Компания также организовала пространство Костровая VK, в котором гости фестиваля могли менять цвет пламени и оставлять послания в специальном чат-боте. В зонах Контейнер VK и Костровая VK участники «Таврида.АРТ» могли отдохнуть, обменяться опытом и завести новые полезные связи — а для продолжения общения был запущен специальный чат ВКонтакте «Место встречи молодого искусства». Для гостей подготовили активности в офлайн- и диджитал-форматах: от чат-бота, позволяющего менять цвет цифрового костра и оставлять сообщения, до диджей-сета и автограф-сессий с артистами. Также в Контейнере VK была организована специальная зона вертикального контента. Участники при помощи запрограммированной роборуки сняли сотни клипов в актуальном вертикальном формате.

Компания пригласила участников присоединиться к масштабному челленджу «Шаги молодого искусства» в мини-приложении «Шаги ВКонтакте». Вместе участники прошли более 31 млн шагов, а самые активные по итогам фестиваля получили призы от компании.

Помимо челленджа в «Шагах», гости фестиваля также активно устанавливали мини-приложение «Таврида.АРТ» ВКонтакте: в нем удобно следить за событиями фестиваля и находить важную информацию о проектах и работе арт-кластера. За время фестиваля мини-приложением «Таврида.АРТ» воспользовались 12 тыс. человек.

Прочувствовать настроение и атмосферу фестиваля даже после его завершения позволяет голосовой помощник Маруся от VK: ее пользователи смогут послушать воодушевляющие истории успеха от представителей творческих индустрий. Для этого достаточно сказать: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды».