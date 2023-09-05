Кто-то рвался наружу: Ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца со дна Тихого океана

Ученые выдвинули целый ворох предположений после появления публикаций о необычной находке.

Глубоководный робот ощупывал на днях склоны потухшего вулкана у берегов Аляски. Картинку с его камер транслировали в прямой эфир. Миссию проводило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Таким образом, то, что произошло дальше, видели десятки тысяч человек.

Среди мути и зелени глубоководья вдруг что-то блеснуло. Это было яйцо, сделанное словно из золота! Словно ожила сказка о Кащее Бессмертном. Это артефакт? Может, мы наткнулись на остатки Атлантиды? Это инопланетное существо? Оно живое?

Ученые тоже как в рот океанической воды набрали. Они понятия не имели, что это такое.

У робота – точные, прецизионные «руки». Робот тут же получил команду приблизиться и изучить. Лучше бы не приближался. Стало понятно: «яйцо» вскрыто. Как будто кто-то рвался наружу, но не смог. Или… смог? Бесчисленные блогеры, следившие за трансляцией, молниеносно окрестили обитателя яйца Чужой. Что, если он подкарауливает робота за ближайшим камнем? А если в это время он плывет к суше? А если…

Робот засунул руку-манипулятор внутрь. Что рассчитывали обнаружить? Наверное, ничего, или что-то склизкое. В океане все склизкое. Но внезапно робот извлекает какое-то подобие шелковой ткани. По крайней мере, так это выглядит. Образцы аккуратно запечатываются в колбы и поднимаются наверх. Почему не все яйцо? Великовато для робота.

Вещество увезли на анализ, пока – молчок. Западные ученые выдвинули целый ворох предположений. Одни говорят, что это скорлупа древнего яйца. Ну, то есть яйцо вроде как оказалось… яйцом. Другие думают, что перед нами опять же древняя морская губка. Морские губки бывают очень причудливы. Но пока все эти гадания не безупречны, и толком никто ничего не понимает.

Возможно, Комсомолке удалось приоткрыть тайну! Мы обратились к доктору биологических наук, профессору МГУ Андрей Журавлеву. Штука очень интересная! – согласился исследователь. Главное: кажется, мы понимаем, почему – золотое. Помните, все происходило около потухшего вулкана. В нем и дело.

- Похоже на чью-то раковину, построенную из пирита или грейгита. Это сульфиды железа, имеющие золотистый блеск. Вблизи вулканов, где в избытке поступает сероводород и есть растворённое железо, животные, например, улитки образуют раковину из этих минералов вместо обычных карбонатов кальция – кальцита или арагонита, — сообщил Андрей Журавлев.

В самом деле, пирит (соединение железа и серы) имеет характерный «золотой» цвет и даже блеск. Так что – штука естественная, и очень древняя.

А вот об остальном пока приходится гадать. Что за существо? Оно все-таки вылезло из раковины, или раковину прогрызли доисторические хищники? Что за шелковая субстанция внутри?

Конечно, хотелось бы встретиться с артефактом древней подводной цивилизации. Но – видимо, не в этот раз. Хотя тайны остаются.